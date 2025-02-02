شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل دايت للحفاظ على رشاقتك بعد سن الأربعين والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل النجمة العالمية شاكيرا بعيد ميلادها الـ48، والتي تعد أيقونة عالمية للجمال والرشاقة والتمتع بالمظهر الشاب، هو ما يستلزم إتباع نظام غذائى صحى للحفاظ على صحة الجسم والبشرة والشعر.

ويعد الحفاظ على الوزن تحديا للسيدات بعد سن الأربعين، بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث للجسم بهذا العمر، والتي تؤدى إلى إنخفاض معدلات الحرق، كذلك زيادة معدلات تخزين الجسم لدهون البطن المستعصية، بسبب التغيرات التي تطرأ على هرمون الإستروجين، بجانب فقدان أكبر للكتلة العضلية للجسم.

نصائح لفقدان الوزن بعد سن الأربعين

يوجد عدد من الخطوات التي نشرها موقع Better Me، والتي يجب على السيدات إتباعها بعد سن الأربعين في نمط حياتهن للمساعدة على إنقاص الوزن ، وهى :

تناول الفاكهة والخضروات

تناول كميات من الفاكهة والخضروات بكميات تصل لنصف حجم الوجبات على مدار اليوم، يعنى الحصول على أفضل قدر من العناصر الغذائية النافعة مقابل نسبة أقل من الدهون، كما أن إحتوائها على نسبة عالية من الألياف تعطى إحساس بالشبع لفترة أطول، وبالتالي فقدان للوزن.

تناول المزيد من البروتين

يبذل الجسم مجهودا إضافيا لحرق الطعام المحتوى على نسب عالية من البروتين، مما يعنى التخلص من عدد أكبر من السعرات الحرارية، مع الحفاظ على الكتلة العضلية للجسم.

الطهى بدلا من الوجبات السريعة

إعدادك لوجبتك بنفسك يجعلك تتحكمين بكمية الدهون والسعرات الحرارية داخل الوجبة الواحدة، بدلا من تناول الوجبات الجاهزة، خاصة الأطعمة المقلية، والتي تحتوى على نسب عالية من الدهون.

الإعتماد على الدهون غير المشبعة بدلاً من الدهون المشبعة

الدهون ضرورية لأجسامنا، لكن الأمر يعتمد على نوع الدهون، فالدهون المشبعة مثل الموجودة في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان الكاملة، تساهم في رفع مستويات الدهون في الدم مما يؤدي إلى أمراض القلب، في حين أن الدهون غير المشبعة هي دهون صحية تحتوي على أوميجا 3، مثل الموجودة بالأسماك والزيوت النباتية.

تناول وجبة الإفطار

الاهتمام بوجبة الإفطار تحديدا يمد بالطاقة اللازمة للنشاط اليومى، وإهمالها لا يؤدى لفقدا الوزن، بل على العكس يجعل الجسم بحاجة لتناول الطعام على مدار اليوم، وبالتالي استهلاك المزيد من السعرات الحرارية.

تجنب المشروبات الغازية

تحتوى تلك المشروبات على سكريات غير ضرورية للجسم، وتساهم بشكل كبير في زيادة الوزن والتعرض للإصابة لمرض السكر، ومن الأفضل إستبدالها بالعصائر الطازجة.

تعد ممارسة الرياضة أفضل طريقة لإنقاص الوزن للنساء فوق سن الأربعين وتحسين الصحة البدنية والنفسية بشكل عام.

النوم الجيد

يعد النوم الجيد أمرًا ضروريًا لأنه يؤثر على العديد من الهرمونات في جسمك، مما يجعل من الصعب عليك إنقاص الوزن، في حالة عدم الحصول على قسط كاف من النوم.



