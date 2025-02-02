شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: جرثومة المعدة ترفع الإصابة بفقر الدم لدى الأطفال.. نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

تعد جرثومة المعدة من المشكلات الصحية الشائعة في مختلف الفئات العمرية، لكنها من الممكن أن تتسبب في مشكلات صحية أخرى لدى الأطفال، أهمها رفع فرص الإصابة بفقر الدم.

وبحسب دراسة نشرها موقع "BMC"، فإن الأطفال المصابون بجرثومة المعدة معرضون لخطر الإصابة بفقر الدم، بنسبة تصل إلى 2.68% أكبر من الأطفال غير المصابين، حيث لوحظ إنخفاض مستويات الهيموجلوبين لدى هؤلاء الأطفال، وذلك بسبب تأثير البكتيريا المسببة للجرثومة على إمتصاص العناصر الغذائية الدقيقة المختلفة بالمعدة، وزيادة إنتاج الهيبسيدين من خلايا الكبد، مما يتسبب في إصابة الطفل بفقر الدم.

كيف تمنع جرثومة المعدة الجسم من إمتصاص الحديد؟

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو نوع من فقر الدم بسبب انخفاض مستويات الحديد الكلي في الجسم، ووفقا للدراسة المنشورة فإن جرثومة المعدة تسبب نقص الحديد في الدم بعدة طرق وهى

- التأثير على امتصاص الحديد الغذائي

تتسبب البكتريا المسببة لجرثومة المعدة في خفض نسبة إفراز أحماض المعدة، وبالتالي ضعف إمتصاص الحديد الذى يحتاج إلى نسبة معينة من الأحماض بالمعدة حتى يتمكن الجسم من إمتصاصه.

- إلتهاب وقرحة المعدة

تؤدى تفاقم الإصابة بجرثومة المعدة إلى الإصابة بقرحة المعدة النازفة، وهو ما يتسبب في فقد كميات كميات من الدم.

- زيادة إنتاج الهيبسيدين من الخلايا الكبدية

- يتسبب تواجد الجرثومة في الغشاء المخاطي للمعدة في زيادة إنتاج الهيبسيدين من الخلايا الكبدية، وهو ما يضعف قدرة الجسم عبى إمتصاص الحديد.

أغذية طبيعية تساهم في السيطرة على جرثومة المعدة

إذا كان طفلك يعانى من جرثومة المعدة، فهناك عدد من الأغذية الطبيعية التي يمكن إضافتها لنظامه الغذائي، بجانب العلاجات الدوائية، تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالمرض.

ووفقا لموقع Medical news today يوجد عدد من الأطعمة التي من الضرورى تناولها في حالة الإصابة بجرثومة المعدة، مثل:

العسل

يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا، وتحديدا البكتيريا المسببة لجرثومة المعدة.

جل الصبار



وفقًا لدراسة أجريت عام 2019Trusted Source، فإن جل الصبار "الألوفيرا" له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة.

الحليب

يظهر الحليب نشاطا صد البكتيريا المسببة لجرثومة المعدة، لإحتوائه على مادة "اللاكتوفيرين"

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على العديد من مضادات الأكسدة التي يمكنها منع نمو البكتيريا المسببة لجرثومة المعدة.