شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى تحذر: شوى السمك بهذه الطريقة خطر على الصحة والان مع تفاصيل الخبر

السمك خيار مميز وصحى عندما تريد الحصول على برويتن صحى صاف، جيد ومفيد للصحة، وللطاقة، وكذا للمغذيات اليومية المطلوبة للجسم، وعنه تحدثت الدكتورة صفاء توفيق أستاذ التغذية بمعهد التغذية، أن طريقة طهى السمك تؤثر بشكل مباشر على الفائدة التي يمكن أن نحصل عليها منه.

السمك المشوى على الفحم.. خطير

وتابعت أن السمك يحتوى على نسب عالية من المغذيات الصحية، ولعل من أهمها الأوميجا بأنواعها، ما يعزز من قوة الجهاز العصبى، أما عن شوى السمك، فأكدت "صفاء" أن شوى الأسماك في الفرن صحى للغاية، فهى الطريقة المثلى لطهيه، على النقيض من شويه على الفحم، فهذه الطرقية التي تعرضه لدخان الفحم وللنيران العالية خطيرة، بحسب تأكيدات وتحذيرات المعهد الامريكى للسرطان الذى أوصى بعدم شوى أى نوع من اللحوم أو تعريضها للفحم أو النيران المباشرة، لأنها تحدث تغيرات واضحة فى بنيتها ونسيجها تكون مسرطنة وخطيرة، كما حذرت من الدخان المتصاعد من الفحم والذى يلامس الأسماك مباشرة، الذى يخلف تغيير مسرطن على الجلد واللحم، لذا ينصح بعدم شوى اللحوم بأنواعها خاصة الأسماك على الفحم إلا على فترات متباعدة جدا، لا تتخطى المرة الواحدة شهريا، وعدم اعتماد هذه الطريقة كطريقة طهى معتمدة.

السمك المقلى

أما عن السمك المقلى، فلابد من شروط لطهيه بهذه الطريقة، لابد وأن يكون الزيت نباتيا صحيا، ولا يكون مهدرجا، فضلا عن أن كميته يجب أن تكون قليلة للغاية، وأضرار الاستمرارية في هذه الطريقة كونها تزيد من السعرات الحرارية والدهون المشبعة في الأسماك، فتهدد بزيادة الوزن، والسمنة، ويفضل عدم اعتماد هذه الطريقة إلا على فترات متباعدة للغاية.

ليصبح شوى السمك في الفرن، أفضل طرق طهيه على الإطلاق، تتعزز فيه النكهة والفائدة والعناصر والمغذيات، ويفضل الاعتماد على السمك البحرى الصحى مثل الماكريل والبورى البحرى.