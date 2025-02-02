شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: إهمال نظافة الفم يؤدى للسكتة الدماغية لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة، عن أن الأشخاص الذين يستخدمون خيط تنظيف الأسنان مرة واحدة على الأقل في الأسبوع قد يقللون من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية الناجمة عن جلطات الدم من القلب وكذلك عدم انتظام ضربات القلب، ومن المقرر تقديم هذه الدراسة، الذي أجرتها كلية الطب بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، الأسبوع المقبل في مؤتمر السكتة الدماغية الدولي 2025 وينظر في مدى تكرار الأشخاص الذين يتبعون عادات نظافة الفم مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة وخيط تنظيف الأسنان بانتظام وعلاقة ذلك بجعلهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، بحسب موقع تايمز ناو.

وبحسب الخبراء، كشفت دراسة جديدة أن استخدام خيط تنظيف الأسنان مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية، والسكتة الدماغية القلبية، والرجفان الأذيني هي جميع أنواع السكتات الدماغية التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية مثل الشلل وحتى الموت.

وتقول الدراسة التي أجرتها كلية الطب بولاية ساوث كارولينا ، إن نظافة الفم الجيدة تساعد في الحفاظ على صحة القلب .

ويقول الخبراء إن أمراض اللثة يمكن أن تسبب الالتهابات والبكتيريا في القلب، وهي مقدمة للسكتة الدماغية.

وقال الدكتور سوفيك سين، المؤلف الرئيسي للدراسة: "كشف تقرير صحي عالمي حديث أن أمراض الفم - مثل تسوس الأسنان غير المعالج وأمراض اللثة - أثرت على 3.5 مليار شخص في عام 2022، مما يجعلها أكثر الحالات الصحية انتشارًا".

وأضاف: "كنا نهدف إلى تحديد سلوك نظافة الفم - استخدام خيط تنظيف الأسنان أو تنظيف الأسنان بالفرشاة أو زيارات طبيب الأسنان المنتظمة - له التأثير الأكبر على الوقاية من السكتة الدماغية ".

كيف تمت الدراسة؟

وحدد الباحثون مدى استخدام خيط تنظيف الأسنان في المنزل من خلال استبيان منظم شمل أكثر من 6000 شخص. ووجدوا أن من بين أولئك الذين أفادوا باستخدام خيط تنظيف الأسنان، لم يتعرض 4092 شخصاً لسكتة دماغية ولم يتم تشخيص 4050 شخصاً باضطراب ضربات القلب.

وقدم المشاركون أيضًا بيانات حول معايير صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري ومستويات الكوليسترول المرتفعة، إلى جانب مدى انتظامهم في طقوس تنظيف أسنانهم بالفرشاة والخيط.

وأظهرت متابعة أجريت على مدى السنوات الخمس والعشرين التالية أن 434 مشاركاً أصيبوا بسكتات دماغية، و147 منهم أصيبوا بجلطات في شرايين المخ الكبيرة، و97 منهم أصيبوا بجلطات في القلب، و95 أصيبوا بتصلب الشرايين الصغيرة.

ولوحظ أن نحو 1291 من المشاركين أصيبوا بضربات قلب غير منتظمة.

ووجد الفريق أن تنظيف الأسنان بالخيط مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يمكن أن يخفض العديد من أنواع مخاطر السكتة الدماغية، حيث يقلل احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية بنسبة 22% على الأقل، وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية الانسدادية القلبية بنسبة 44%، وخطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 12% على الأقل.

كيف يساعد استخدام خيط تنظيف الأسنان على تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟

وبحسب الخبراء فإن البكتيريا التي تصيب اللثة وتسبب التهاب اللثة وأمراض الفم الأخرى تنتقل أيضاً إلى الأوعية الدموية في أماكن أخرى من الجسم، حيث تتلف الأوعية الدموية وتشكل جلطات دموية صغيرة تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية. ويدعم هذه الفكرة اكتشاف بقايا بكتيريا الفم داخل الأوعية الدموية المصابة بتصلب الشرايين بعيداً عن الفم.

تؤدي صحة الفم السيئة إلى أمراض أخرى أيضًا

لا يقتصر الارتباط بين ضعف صحة الفم والصحة العامة على أمراض القلب والأوعية الدموية فحسب، فقد ربطت دراسات أخرى مختلفة بين أمراض اللثة ــ إذا كانت ناجمة عن عدوى ببكتيريا تعرف باسم بورفيروموناس جينجيفاليس ــ والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك ارتباط بين نفس البكتيريا وارتفاع خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، والذي لا يسبب أي أعراض حتى ينتشر.

