مُحافظ حفر الباطن يرعى مؤتمر حفر الباطن الدولي للصحة الريفية في نسخته الثانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، اليوم، أعمال مؤتمر حفر الباطن الدولي للصحة الريفية الثاني، الذي ينظمه تجمع حفر الباطن الصحي ولمدة يومين، بحضور مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ورئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي عصام المهيدب، وعددٍ من القيادات الحكومية والصحية في المملكة.

وتجول سموه على المعارض المصاحبة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة يرافقه عددٌ من المسؤولين والمشاركين.

عقب ذلك شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين تجمع حفر الباطن الصحي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضح عصام المهيدب، أن المؤتمر يعد منصة إستراتيجية لتبادل التجارب الناجحة واستكشاف الفرص المبتكرة، التي تُسهم في تحسين الرعاية الصحية في الخليج 365 الريفية.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لتجمع حفر الباطن الصحي الدكتور تركي المقبل، أن المؤتمر في نسخته الثانية فرصة لمواصلة البناء على النجاحات السابقة، واستكشاف مزيد من الفرص لتطوير الرعاية الصحية في الخليج 365 الريفية، ويعد منصة حيوية لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الصحية.

وفي ختام الحفل كرم سمو محافظ حفر الباطن، الشركاء الإستراتيجيين والرعاة في نجاح مؤتمر حفر الباطن الدولي للصحة الريفية الثاني، كما تسلم سموه درعًا تذكاريًا من مساعد وزير الصحة محمد العبدالعالي لدعمه المستمر لأعمال التجمع.

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