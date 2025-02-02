احذر ارتفاع ضغط العين.. كيف تحمي نفسك من الماء الأزرق؟

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حذر تجمع الرياض الصحي الثاني من مخاطر مرض الجلوكوما، المعروف باسم الماء الأزرق، والذي يعد ثاني الأسباب الرئيسية للعمى عالميًا. يحدث المرض نتيجة ارتفاع ضغط العين، ما يؤدي إلى تلف العصب البصري بسبب خلل في تصريف سوائل العين.

وللوقاية من الجلوكوما، ينصح الأطباء بإجراء فحوصات دورية كل سنتين على الأقل، خاصة للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض. كما يعد التحكم في الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم عاملًا أساسيًا في تقليل خطر الإصابة.

أما عن طرق العلاج، فتشمل استخدام قطرات العين الخاصة بتقليل الضغط، إلى جانب العلاج بالليزر أو الجراحة في بعض الحالات المتقدمة. يؤكد الأطباء أن الاكتشاف المبكر يساعد بشكل كبير في الحد من تطور المرض والحفاظ على صحة البصر.

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