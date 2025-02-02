شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة ومشروبات تعالج احتباس الماء في الجسم والان مع تفاصيل الخبر

احتباس الماء أو الوذمة، هي الحالة التي يحدث فيها تراكم للسوائل الزائدة في أنسجة الجسم، ما يسبب التورم والانتفاخ والشعور بعدم الراحة، ويمكن أن يكون سببه أشياء مختلفة، مثل حدوث تغييرات في مستويات الهرمونات، والإفراط في تناول الملح، وتناول بعض أنواع الأدوية والالتهابات أيضًا، ولحسن الحظ، يمكن لبعض الأطعمة أن تساعد في تقليل احتباس الماء عن طريق موازنة الإلكتروليتات وتحسين الدورة الدموية، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. 7 أطعمة صحية يمكن لإضافتها إلى نظامك الغذائي أن تكافح احتباس الماء الخيار

يحتوي الخيار على نسبة ماء تبلغ حوالي 96٪ وهو مليء بمضادات الأكسدة، ويعمل كمدر للبول بطبيعته للمساعدة في طرد السوائل الزائدة من الجسم وتعزيز الترطيب، وبالتالي تقليل الانتفاخ، ويمكن إضافته إلى السلطات أو السندويشات أو حتى مجرد تناوله كوجبة خفيفة للحفاظ على ترطيب الجسم وتقليل الانتفاخ.

البطيخ

يحتوي البطيخ على الماء والبوتاسيوم، وهو معدن ينظم توازن السوائل في الجسم، كما أنها تعمل كمدر طبيعي للبول للتخلص من المزيد من السوائل في الجسم.

الموز

الموز مصدر ممتاز للبوتاسيوم، وهو معدن يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم مستويات السوائل وتقليل تراكم الصوديوم في الجسم، كما أنه يساعد على موازنة الإلكتروليتات، مما يجعله فعالًا في تقليل احتباس الماء.

الزنجبيل

الزنجبيل معروف بفوائده المضادة للالتهابات والجهاز الهضمي، كما أن له خصائص مدرة للبول طبيعية تعزز التخلص من السوائل وتقلل من الانتفاخ. ويمكن إضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي بأشكال عديدة، مثل إضافة الزنجبيل الطازج في العصائر أو تناوله بمفرده أو استخدام مسحوق الزنجبيل في الطهي، ويمكن أن يساعد تناول كوبًا من مشروب الزنجبيل قبل الوجبات في تحسين الهضم وتقليل احتباس الماء.

الكرفس

الكرفس ليس مرطبًا فحسب، بل يعمل أيضًا كمدر طبيعي للبول، حيث يحتوي على مركب يسمى الفثاليدات، والذي يعزز زيادة التبول وإزالة السوائل الزائدة من الجسم، لذلك أضف الكرفس إلى السلطات أو الشوربات أو العصائر، ويمكنك أيضًا تجربة عصير الكرفس الطازج في الصباح لتحفيز الترطيب وتقليل الانتفاخ.

البقدونس

البقدونس عشب معروف بتأثيراته الطبيعية المدرة للبول، فهو يساعد على زيادة إنتاج البول ويعزز التخلص من الماء الزائد من الجسم، علاوة على ذلك، فإن البقدونس غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة.

الأناناس

يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم يساعد في تقليل الالتهابات ويحسن الهضم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء، ما يساعد على طرد السوائل الزائدة من الجسم.