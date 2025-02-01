شكرا لقرائتكم خبر عن عشان جودة النوم.. بلاش تشرب قهوة بعد الوقت ده فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر القهوة المشروب المفضل على مستوى العالم سواء كنت تفضلها باردة وساخنة، ولكن تنصح التوصيات ضرورة تجنب شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم لعدم تأثيره على جودة النوم ليلاً.

وفقا للجمعية الأمريكية للقلب، من المعروف أن قلة النوم تزيد من خطر الإصابة باضطرابات الإدراك والمزاج وكذلك اضطرابات القلب والأيض.

إذا كنت تريد الحصول على قسط جيد من الراحة ليلاً، يقترح الخبراء حسب موقع " fortune "، التوقف عن شرب الكافيين في غضون 6 إلى 8 ساعات من موعد نومك، لذا إذا كنت تنام عادةً حوالي الساعة 10 مساءً، فستحتاج إلى تناول آخر كوب من القهوة بين الساعة 2 مساءً و4 مساءً، والسبب لأن جسمك قد يستغرق من ست إلى ثماني ساعات للتخلص من الكافيين الذي تشربه.

لماذا يبقيك الكافيين مستيقظًا

الكافيين منبه يمكن أن يساعد في زيادة اليقظة ومنحك المزيد من الطاقة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يستغرق الكافيين حوالي 30 دقيقة حتى يبدأ مفعوله، على الرغم من أن النطاق يتراوح من 15 إلى 45 دقيقة؛ ومع ذلك، يستغرق وقتًا أطول بكثير لمغادرة جسمك، يبلغ عمر النصف للكافيين حوالي أربع إلى ست ساعات، مما يعني أن نصف جرعة الكافيين لا تزال في نظامك بعد أربع إلى ست ساعات من تناوله.

ومع ذلك، يصبح بعض الأشخاص أكثر حساسية للكافيين مع تقدمهم في السن وقد يحتاجون إلى أكثر من 8 ساعات لمعالجة الكافيين.

كيف تعرف ما إذا كنت قد تناولت الكثير من الكافيين؟

بالنسبة لمعظم الناس، من الآمن شرب 400 مليجرام من الكافيين يوميًا، ولوضع ذلك في المنظور الصحيح، يحتوي كوب القهوة الذي يبلغ حجمه 180 مل على حوالي 95-200 مليجرام من الكافيين، ويحتوي الكوب الأكبر على حوالي 35-45 مليجرام. لكن تأثير الكافيين يختلف من شخص لآخر، وتتضمن بعض علامات الإفراط في تناول الكافيين ما يلي:

الأرق

التوتر

الأرق

اضطراب المعدة

سرعة ضربات القلب

الدوخة

القلق

الجفاف

ما يجب فعله بدلاً من شرب الكافيين

إذا كنت تبحث عن تقليل شرب الكافيين، فيمكنك استبدال قهوتك بعد الظهر بإحدى هذه النصائح للتغلب على الركود في منتصف النهار:

خطط مسبقًا وتناول وجبة إفطار غنية بالبروتين

اشرب ماء الليمون أو شاي الأعشاب منزوع الكافيين أو عصيرًا بدلاً من ذلك

خذ قيلولة لمدة 30 دقيقة

امشِ في الخارج

استحم بماء بارد

