شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أطعمة تبدو غير صحية تحميك من أمراض القلب والدماغ والشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة عن ثلاثة أطعمة قد تبدو غير صحية، ولكنها يمكن أن تكون مفيدة في الوقاية من التأخر المعرفى والشيخوخة وتعزز صحة الدماغ، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

نُشرت الدراسة في مجلة مرض الزهايمر أن بعض أنواع الجبن ولحم الضأن، يمكن أن تعمل على تحسين صحة الدماغ والوقاية من الشيخوخة المبكرة، في هذا البحث، تم أخذ البيانات التي تم جمعها على مدى فترة 10 سنوات من 1787 شخصًا، واكتشف أن تناول الجبن يوميًا، إلى جانب لحم الضأن مرة واحدة في الأسبوع، قد يؤثر بشكل إيجابي على النتائج المعرفية طويلة المدى، ووجدت دراسة نشرها المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة في عام 2022 أن الأشخاص الذين يتناولون 12 جرامًا من الشوكولاتة يوميًا لديهم خطر أقل للوفاة بنسبة 12 في المائة، كما وجد الباحثون أن هناك صلة بين تناول الشوكولاتة وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

الشوكولاتة والجبن ولحم الضأن هي أطعمة شهية وغالبًا ما يتم تصنيفها على أنها أطعمة غير صحية ومع ذلك، عند تناولها باعتدال، فإنها تقدم فوائد صحية مدهشة بسبب ملفاتها الغذائية الغنية ومركباتها النشطة بيولوجيًا.

وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على الفلافونويد والبوليفينول، والتي تقاوم الإجهاد التأكسدي وتقلل الالتهابات، وتعمل هذه على تحسين صحة القلب من خلال تعزيز تدفق الدم وخفض ضغط الدم وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL) مع خفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) وتحتوي على مركبات مثل الثيوبرومين والكافيين، والتي يمكن أن تعزز وظائف المخ والتركيز وتعزز المزاج، كما أنها تحفز إطلاق الإندورفين، مما يمنحك شعورًا بالسعادة ولكن يجب اختيار الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70٪ لتعظيم الفوائد الصحية مع تقليل السكريات المضافة.

الجبن أيضًا هو طعام كثيف المغذيات غني بالبروتين عالي الجودة والكالسيوم والفوسفور والفيتامينات الأساسية مثل B12 و K2والكالسيوم والفوسفور وهم مهمون لتعزيز قوة العظام والأسنان، وفيتامين K2 مرتبط باستقلاب العظام والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتحتوي بعض أنواع الجبن، مثل الأنواع القديمة، على البروبيوتيك التي تعزز توازن البكتيريا المعوية الصحية، ويحتوي الجبن أيضًا على حمض اللينوليك المترافق (CLA)، والذي له تأثيرات محتملة مضادة للالتهابات وقد يدعم إدارة الوزن عند تناوله بكميات قليلة إلى معتدلة.

وحتى مع المحتوى العالي من الدهون المشبعة، يبدو أن استهلاك منتجات الألبان كاملة الدسم ليس له التأثيرات الضارة على صحة القلب كما كان يُعتقد، وبدلاً من ذلك، فإن الاعتدال واختيار أفضل أنواع الجبن الغنية بالعناصر الغذائية هي المفتاح.