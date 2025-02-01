شكرا لقرائتكم خبر عن القهوة تحميك من مرض السكر بشروط.. إضافات ممنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تناول القهوة بانتظام يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، بنسبة تصل لـ10%، إلا أن إضافة السكر والمحليات الصناعية إليها، يضعف بشكل كبير من تلك الفاعلية.

وبحسب موقع " Medscape" فإن إضافة مبيض القهوة تقلل أيضا من قدرة القهوة على الوقاية من مرض السكر، وذلك وقفا لثلاث دراسات أجريت في الولايات المتحدة على 150,106 شخص، حول العلاقة بين استهلاك القهوة وخطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.





العلاقة بين القهوة المحلاة وارتفاع خطر الإصابة بالسكر

ووفقا لنتائج الدراسات، فإن إضافة السكر يؤدى إلى تقليل فعالية القهوة في الحماية من الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني بنسبة 5% لكل كوب، وتنخفض النسبة إلى 7% في حالة إضافة المحليات الصناعية، وهو ما يعنى فقدان القهوة لميزتها الوقائية ضد المرض.

القهوة "السادة" تقلل فرص الإصابة بأمراض الشيخوخة

كما يساهم تناول القهوة غير المحلاة، سواء بإضافة السكر أو المحليات الصناعية"، في خفض خطر الإصابة بعدد من الأمراض مثل مرض الزهايمر والخرف ومرض باركنسون، وذلك وفقا لدراسة نشرها موقع "تايمز أوف إنديا"، حول تأثير تناول القهوة غير المحلاة على كبار السن.

وبحسب الدراسة فإن الأشخاص الذين يفضلوا شرب القهوة دون تحليتها بالسكر أو بالمحليات الصناعية، هم أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر والخرف المرتبط به ومرض باركنسون بنسبة 29-30٪، بجانب انخفاض خطر الوفاة بسبب هذه الحالات بنسبة 43٪ مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة، فيما لم يقل خطر الإصابة بهذه الأمراض لدى الأشخاص الذين تناولوا القهوة المحلاة أو المحلاة صناعيًا.