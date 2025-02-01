شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تصدر تحذيرًا بالبقاء في المنزل مع ارتفاع إصابات نوروفيروس.. اعرف خطورته والان مع تفاصيل الخبر

طالب مسئولو الصحة في بريطانيا المواطنين بالبقاء في المنزل وارتداء الكمامات عند الخروج، بعد أن حدثت زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس نوروفيروس خلال الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من أن العدوى التي تسبب القيء الشديد والإسهال، شائعة خلال هذا الوقت من العام، فإن الإحصائيات تقول إن عدد حالات الدخول إلى المستشفى كان أعلى بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب موقع تايمز ناو.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS، تم إدخال ما يقرب من 900 شخص إلى المستشفى يوميًا الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% عن الأسبوع السابق.

وقال البروفيسور جوليان ريدهيد من هيئة الخدمات الصحية الوطنية لصحيفة ذا صن: "الارتفاع المقلق في حالات الإصابة بفيروس نوروفيروس - الذي وصل الآن إلى أعلى مستوى له حتى الآن هذا الشتاء - يعني أنه لا يوجد أي تهاون".

فيروس نوروفيروس هو مجموعة من الفيروسات التي تسبب القيء الشديد والإسهال - مما يؤدي إلى الجفاف، وخاصة في الفئات الضعيفة مثل الأطفال الصغار وكبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة. وهو شديد العدوى، وعادة ما يحدث تفشيه موسميًا في الأشهر الأكثر برودة.

هذه العدوى هى السبب الأول للأمراض المنقولة عن طريق الأغذية في معظم بلدان العالم.

مع ارتفاع مستويات الفيروسات الشتوية الأخرى هذا العام، بما في ذلك الإنفلونزا، وكورونا، والفيروس المخلوي التنفسي، يحث الخبراء في هيئة الخدمات الصحية بالمملكة المتحدة الجمهور على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالمرض ونشره.

ما العلامات الأولى للإصابة بفيروس نوروفيروس؟

وفقا للخبراء، فإن الأعراض الأولى لـ فيروس نوروفيروس، والتي يجب الانتباه إليها، تشمل:

غثيان شديد

القيء

إسهال

ألم المعدة

صداع

ارتفاع درجة الحرارة

آلام الجسم

يقول الأطباء إن الأعراض تظهر عادة بعد 12 إلى 48 ساعة من التعرض للفيروس وتستمر لمدة يوم إلى ثلاثة أيام، وعادة ما تكون أعراض فيروس نوروفيروس متماثلة لدى الأطفال والبالغين، وقد يعاني البالغون من الإسهال أكثر من الأطفال وقد يتقيأ الأطفال أكثر من البالغين.

وفقا للخبراء، يجب عليك زيارة المستشفى فورًا إذا:

القيء الدموي أو القيء الذي يبدو مثل القهوة المطحونة

قيء أخضر أو أصفر

تصلب في الرقبة وألم عند النظر إلى الأضواء الساطعة

صداع مفاجئ وشديد

ألم شديد مفاجئ في البطن

يكون لون الجلد أو الشفاه أو اللسان أزرق أو رمادي أو شاحب أو به بقع؛ وعلى الجلد البني أو الأسود، قد يكون من الأسهل ملاحظة ذلك على راحة اليدين أو باطن القدمين.

هل تعاني من صعوبة شديدة في التنفس أو تأخذ الكثير من الأنفاس السريعة والقصيرة

هل أنت مرتبك أو لا تستجيب كالمعتاد

علاج فيروس نوروفيروس

على الرغم من عدم وجود علاج لفيروس نوروفيروس ، فإن علاج العدوى يركز على تخفيف الأعراض، والتي ستختفي في غضون يوم إلى ثلاثة أيام. يمكنك إدارة الأعراض عن طريق:

شرب كميات كبيرة من السوائل ، وخاصة السوائل التي تحتوي على المعادن

الحصول على قسط كبير من الراحة

تناول الأطعمة اللينة والباهتة

كما لا توجد حاليًا أي لقاحات مرخصة ضد الفيروس النوروفيروسي في أي مكان في العالم لكن تجربة عالمية لإيجاد لقاح ضد الأعراض تجري الآن، ويشارك فيها 25 ألف متطوع. وبعد زيادة حالات دخول المستشفيات هذا الشتاء، يأمل الأطباء أن يعني اللقاح انخفاض حالات دخول المستشفيات وإغلاق عدد أقل من الأجنحة لمنع انتشار المرض.