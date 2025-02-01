القهوة قد تحمي كبار السن من الإصابة بالخرف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أظهرت دراسة جديدة، أن كبار السن الذين يشربون القهوة بانتظام، يكونون أقل عرضة للإصابة بالخرف، ولكن ذلك الارتباط لا ينطبق إلا على نوع محدد من القهوة.

وتزعم الدراسة أن «تناول كميات أكبر من القهوة التي تحتوي على الكافيين، وخاصة النوع غير المحلى، مرتبط بانخفاض أخطار الإصابة بمرض الزهايمر والخرف المرتبط به، ومرض باركنسون، فيما لم يلاحظ العلماء هذا الرابط بالنسبة للقهوة المحلاة بالسكر أو المحلاة صناعياً».

وحلل الباحثون السجلات الصحية لـ204,847 شخصاً في بريطانيا، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاماً، على مدى 9 سنوات.

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