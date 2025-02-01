شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: كبار السن من يعانون القلق الأكثر عرضة للإصابة بالزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القلق من المشكلات التي قد تسبب الكثير من الأعراض الجسدية، وخلصت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة، أن أولئك الذين يعانون من القلق من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين السبعين وأقل من ذلك، أكثر عرضة للإصابة بالخرف مع تقدمهم في العمر، وذلك وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي.

وفحص الباحثون المشاركون فى هذه الدراسة، بعد خمس سنوات من إجرائها لرصد حالتهم العقلية، وبعد توثيق النتائج ومقارنتها، إلى أن من كان يعاني من القلق من كبار السن كان لديهم خطر متزايد للإصابة بمشاكل معرفية، وأكثر عرضة للإصابة بالخرف بنحو 3.2 مقارنة بمن لا يعانون من القلق، كما أظهرت الدراسة أيضاً أن هناك أملا فى تقليل خطر الإصابة بالخرف إذا تم حل وعلاج مشكلة القلق لدى كبار السن.

وأظهرت الدراسة، والعديد من الدراسات السابقة، وفقا للتقرير، أن العيش مع القلق في وقت مبكر من الحياة قد يكون مرتبطاً بضعف الإدراك فى المستقبل، كما أن القلق يتسبب في زيادة الإصابة بأمراض القلب والأوعية.

وأضافت الدراسة، أن قدرة الدماغ على التكيف تتناقص عندما نتقدم في العمر ما يجعل الدماغ أكثر عرضة لتأثيرات التوتر والقلق غير المعالج، وكلما كان التوقف عن التاثيرات الضارة للقلق المزمن في وقت مبكر من الحياة، كلما أدى لتعافي المخ وتباطؤ فرص الإصابة بالخرف ويمكن منعه أيضاً.

وتقول النظرية، وفقا للدراسة، فإن هرمونات التوتر، ومنها الكورتيزول، قد يكون لها تأثير سلبي على الدماغ والتفكير، خاصة عندما تتفاعل مع مناطق الذاكرة والوظائف الإدراكية في الدماغ، واستجابة الجسم للتوتر الدائم يؤدي إلى التهاب وتلف عصبي، ما يرفع خطر الإصابة بالخرف مستقبلا.

وأكدت الدراسة أن علاج القلق الذي يشمل العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الدوائي، والذي قد يستخدم فيه الأطباء أدوية مضادة للاكتئاب، مع تغيير نمط الحياة وممارسة التمارين الرياضية، وتمارين اليقظة، والمشاركة الاجتماعية، أمر أساسي للسيطرة على القلق والتوتر، وذلك لأن علاج القلق يقلل من خطر الإصابة بالخرف، وهو ما يؤكد أن الدماغ تتمتع بدرجة من المرونة حتى مع التقدم في العمر.