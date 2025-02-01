شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإصابة بنزلات البرد المتكررة فى الشتاء ونصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

هل تعاني من نزلات برد متكررة خلال فصل الشتاء؟ يقول تقرير نشر في موقع ذا صن، إن نزلات البرد المتكررة لها الكثير من الأسباب التى تقف وراء شعورنا بأننا لا نحصل على الراحة من أدوارها المتكررة طوال فصل الشتاء، وأنه من الصعب التخلص منها نهائيا.

تابع التقرير موضحًا أن نزلات البرد هي مرض فيروسي محدود بطبيعته، يجب أن تتخلص من أعراضه في غضون أسبوع من الإصابة به ولكن قد يتطور الأمر للإصابة بأعراض نزلات البرد طوال فصل الشتاء لدى البعض.

وتتمثل أعراض نزلة البرد في السعال والاحتقان والتعب، وتستمر هذه الأعراض لفترات طويلة نتيجة الالتهاب المتبقي في مجرى الهواء لدى البعض، فضلا عن أن نزلة البرد تحدث نتيجه أكثر من 200 فيروس مختلف، ولكن أكثرها شيوعا هو فيروس كورونا والمخلوى التنفسي، والفيروس الرئوي، وغيرها.

ومن أبرز أسباب استمرار نزلة البرد وأعراضها، وفقا للتقرير، فإن إنخفاض المناعة يؤثر بشكل كبير في الإصابة بهذه الحالة، فضلا عن ازدهار الفيروسات المختلفة في درجات الحرارة الباردة مما يسهل الانتشار وسهولة العدوى مرة أخرى، كما أن الطقس البارد يقلل الاستجابة المناعية لدى الكثيرين، فضلا عن بعض الأسباب الأخرى التي تتعلق بالتوتر والتعب والإجهاد، وعدم تناول الطعام الصحي الذي يضعف جهاز المناعة، مما يجعل الجسم عرضة للإصابة بالعدوى مرة أخرى، ويصعب عليه التعافي سريعا.

نصائح للوقاية من نزلات البرد

وهذه نصائح يقدمها التقرير للوقاية من الإصابة بنزلات البرد:

شجع أطفالك على غسل أيديهم بانتظام بعد تناول الطعام وقبله وعند العودة من المدرسة.

لابد من غسل اليدين أولا باول، وخاصة بعد العطس أو السعال أو مسح الأنف أو عند التعامل مع شخص مصاب بنزلة البرد.

ادمج الفواكه والخضراوات والمكسرات الطازجة في نظامك الغذائي اليومي لتعزيز المناعة

اهتم بتناول فيتامين سي والزنك.

اتبع نظاما غذائيا صحيا غني بالعناصر الغذائية.

التزم بروتين ثابت للنوم لتعزيز جهاز المناعة.

استنشق البخار لتخفيف احتقان الأنف.

المضمضة بالمياه المالحة لتخفيف احتقان الحلق.

التزم بالأدوية المتاحة وفقا لرؤية المختص.