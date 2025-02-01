دراسة: الحوامل بريئات من إصابة أطفالهن بالتوحد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت دراسة حديثة أجريت بجامعة “نيويورك” الأمريكية، أن النساء الحوامل بريئات تماماً من التسبب في إصابة أطفالهن باضطراب طيف التوحد، مشيرةً إلى أن الدراسات السابقة ربطت بين سلوكهن أثناء الحمل وتغير كيمياء الدماغ لدى الأجنة.

وأوضحت الدراسة المنشورة بدورية “Nature Medicine” العلمية، أن حالات التوحد الوحيدة المرتبطة بالحمل هي المضاعفات التي تؤثر على الجنين، إلا أن هذه المضاعفات قد لا تكون أسبابًا للتوحد بل علامات مبكرة له، حيث لا يوجد دليل مقنع على أن أيًا من هذه التشخيصات الأخرى لدى الأم يمكن أن تسبب التوحد.

واقترحت العديد من الدراسات السابقة وجود صلة بين صحة الأم أثناء الحمل وخطر إصابة طفلها بالتوحد، ومع ذلك، وجدت الدراسة الجديدة أن كل هذه الروابط تقريبًا يمكن تفسيرها بعوامل أخرى، مثل العوامل الوراثية والتعرضات البيئية مثل التلوث وصولا إلى الرعاية الصحية.

ويُعرف التوحد بأنه اضطراب في النمو يظهر عادة في مرحلة الطفولة، ويؤثر على التفاعلات الاجتماعية والسلوك. قد تختلف الأعراض بشكل كبير وقد تشمل انخفاض التواصل البصري، وصعوبة المشاركة في اللعب، والحركات المتكررة أو الكلام، والاستجابات غير العادية للتجارب الحسية مثل درجة الحرارة.

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