شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آثار جانبية للإفراط فى استخدام زيت الزيتون رغم فوائده والان مع تفاصيل الخبر

في السنوات الأخيرة، اكتسب زيت الزيتون شعبية كعنصر أساسي في العديد من الأنظمة الغذائية بسبب فوائده الصحية العديدة، ومحتواه الغنى بالدهون الصحية وتأثيراته المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويُعتبر زيت الزيتون الآن خيارًا صحيًا، ومع ذلك، وفي حين أصبح زيت الزيتون ظاهرة عالمية، مدرجة في الأنظمة الغذائية في جميع أنحاء العالم، إلا أن هناك جوانب سلبية لاستهلاكه خاصة عند الإفراط في استخدامه، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 مخاطر صحية مرتبطة بالإفراط في استخدام زيت الزيتون في أنظمتنا الغذائية اليومية:

مشاكل القلب

يقول خبراء التغذية إن زيوت الزيتون المكررة أو المهدرجة جزئيًا لها بنية جزيئية متغيرة، مما يقلل من محتواها من الأحماض الدهنية أوميجا 3، وبالتالي يقلل من فوائدها، وهذا إلى جانب الإفراط في الاستخدام، وهذا بدوره يُقلل مستويات الكوليسترول الجيد ويرفع الكوليسترول السيئ، وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والمضاعفات المرتبطة بها على المدى الطويل، كما أن الإفراط في استهلاك زيت الزيتون يمكن أن يسبب انخفاض في مستويات ضغط الدم، مما يجعل الناس عرضة للآثار الجانبية لهذه الحالة مثل الدوخة والسكتة الدماغية وفشل الكلى.

انخفاض كبير في نسبة السكر في الدم

قد يتسبب زيت الزيتون في زيادة مقاومة الأنسولين، وبالتالي انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم ويمكن أن يجعلك عرضة لمضاعفات مثل نقص السكر في الدم والتعرق والرعشة والضعف البدني، وهذا أمر خطير بشكل خاص لمرضى السكر، ولهذا السبب يجب على مرضى السكر الحد من تناول زيت الزيتون أو تجنبه تمامًا.

الحفاظ على صحة الأمعاء

يحتوى زيت الزيتون على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، تصل إلى 120 سعرة حرارية لكل ملعقة كبيرة (15 مل)، وفي حالة الإفراط في استخدامه، لا يتم هضم هذا المحتوى العالي من الدهون بشكل جيد بواسطة الجسم، مما قد يؤدي إلى اضطرابات الجهاز الهضمي، التي تسبب أعراضًا مثل الإسهال وحصوات المرارة، كما تساهم الأطعمة الغنية بالدهون في زيادة وزن الجسم.

زيادة الوزن المخاطر الأيضية

على الرغم من أن زيت الزيتون معروف بمحتواه الغنى من الدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة للقلب، فإن الإفراط في تناول زيت الزيتون يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب محتواه العالي من السعرات الحرارية - حوالي 120 سعرة حرارية لكل ملعقة كبيرة، ويمكن أن يساهم الإفراط في استخدام هذا الزيت في زيادة الوزن وزيادة الدهون الحشوية "دهون البطن" وزيادة مخاطر متلازمة التمثيل الغذائي، والتي تشمل ارتفاع ضغط الدم وخلل شحميات الدم، والتي تشكل خطرًا كبيرًا في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والشرايين التاجية ومقاومة الأنسولين.

الإسهال

إن استهلاك كميات زائدة من زيت الزيتون قد يؤدي إلى تعطل عملية الهضم، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة مثل الانتفاخ والغازات وربما الإسهال لدى بعض الأفراد، لذلك من الضروري تنظيم مستويات الاستهلاك للحفاظ على وظيفة الجهاز الهضمي المثلى، كما أن التنوع في مصادر الدهون أمر ضروري للحفاظ على صحة أمعائك.

اختلال التوازن الغذائي والتأثير على القلب والأوعية الدموية

إن الإفراط في زيت الزيتون في الطهي أو تتبيل السلطات قد يؤدي إلى اختلال التوازن في العناصر الغذائية الأساسية، وخاصة الأحماض الدهنية أوميجا 6 وأوميجا 3، والتي تعتبر ضرورية لصحة الدماغ والقلب، كما أن الإفراط في الاستهلاك قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، مما يساهم في خلل شحميات الدم المسببة لتصلب الشرايين.

كيف يمكنك التقليل من الآثار الضارة لزيت الزيتون؟

إن النظام الغذائي يعتمد دائمًا على الاختيارات الذكية والمتوازنة، لذلك اتبع هذه الارشادات عند استهلاك زيت الزيتون:

حاول التركيز على جودة الزيت، من خلال اختيار نوع زيت الزيتون البكر الممتاز غير المكرر، ويفضل أن يكون معصورًا على البارد، فهو الخيار الأفضل.

ضع دائمًا في اعتبارك الحساسيات الفردية، مثل كل شيء آخر، قد لا يتحمل بعض الأشخاص زيت الزيتون جيدًا.

الجرعة اليومية الموصى بها من زيت الزيتون هي ملعقتان صغيرتان.

بدلًا من استخدامه في الأطعمة العادية، حاول رش بضع قطرات من زيت الزيتون على السلطات أو استخدامه لقلي الخضروات للحصول على أقصى استفادة من فوائده الصحية وتجنب المضاعفات الناجمة عن الإفراط في الاستهلاك.

زيت الزيتون هو مكون رئيسي في الأكل الصحي، لكن الاعتدال والجودة أمران مهمان، لذلك استخدمه بحكمة لجني فوائده دون الآثار السلبية طويلة المدى.