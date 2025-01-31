شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى إعلان كورونا حالة طوارئ.. 5 فيروسات شتوية وطرق وقاية واحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالجمعة، 31 يناير 2025 09:00 م
وخلال أشهر الشتاء الباردة، يزداد خطر انتشار الفيروسات المختلفة وزيادة حالات العدوى نتيجة قضاء الأشخاص الوقت مع بعضهم البعض في أماكن مغلقة، ويعد هذا التوقيت هو موسم الفيروسات التنفسية نظرا للظروف الجوية مما يساعد الفيروسات على الانتقال، فضلا عن أن البرودة تساعد الفيروس على العيش فترة أطول على الأسطح.
كورونا..كوفيد 19
الأنفلونزا
فيروس الجهاز التنفسي المخلوي
أحد أشهر الفيروسات الشتوية التي تصيب الرئتين والمجاري الهوائية، وخاصة لدى الأطفال الصغار وكبار السن الذين يعانون من ضعف المناعة، تشمل الأعراض احتقان الأنف والتهاب الصدر، الحمى وسيلان الأنف والعطس، والسعال، في أغلب البالغين الذين يتمتعون بمناعة عالية لا يعانون إلا من أعراض طفيفة وخفيفة، ولكنها قد تسبب مضاعفات في الصدر متطورة.
نوروفايروس
أشهر فيروسات الشتاء شديدة العدوى التي تسبب التهابات في الأمعاء والمعدة ويسمى بانفلونزا الأمعاء، لا علاقه لها بفيروس الأنفلونزا العادية، ولكنها تسبب أعراضا شديدة ومميزة منها مشكلات بالأمعاء، والحمى القشعريرة الصداع، تشنجات بالمعدة وإسهال.
يصعب على الشخص العادي تمييز نوعية الفيروس الذي يعانيه إلا وفقا لمختص.
فيما ذكر تقرير آخر نشر في موقع calvarymedicaltx مجموعة من طرق الوقاية من فيروسات الشتاء:
- اغسل يديك باستمرار ولأكثر من مرة على مدار اليوم بالماء والصابون وفركها جيدا لمده 20 ثانية.
- لا تضع يديك باستمرار على أنفك وفمك وعينيك حتى لا تزيد فرص الإصابة بالعدوى الفيروسية.
- ابق في المنزل كلما شعرت أنك تعاني من أعراض أو الإصابة بفيروس ما.
- الراحة هامة عند إصابتك بالمرض بجانب العلاج الدوائي الذي يصفه الطبيب، واعط الأولوية للنوم والحصول على قسط كاف من الراحة لأن جسمك يفرز البروتينات التي تساعدك على النوم بعمق، وبالتالي محاربة الفيروسات.
- احصل على اللقاحات المطلوبة وفقا لرؤية المختص.
- تناول نظام غذائي صحي مفيد يعزز جهاز المناعة لديك ليحارب الفيروسات الغني بالخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة ومصادر البروتين.
- استمر في ممارسة رياضتك اليومية حتى في الطقس البارد، لأنه يعزز قوة مناعتك وجسدك في محاربة الفيروسات.
- مارس تمارين التنفس والاسترخاء للتخلص من التوتر والقلق الحاد الذي يضعف مناعتك ويجعلك عرضة للإصابة بالأمراض.
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