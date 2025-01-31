شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح قبل النوم تساعدك على الاستيقاظ نشيطًا في الصباح والان مع تفاصيل الخبر

يواجه معظمنا صعوبة في النهوض من السرير والاستيقاظ في الصباح، حيث يجد بعض الأشخاص أن النوم في وقت مبكر من المساء أمر سهل ومن المرجح أن يستيقظوا بمفردهم في الصباح، ولكن هذا لا ينطبق على الجميع فقد تعانى من صعوبة في الاستيقاظ مبكرًا بالرغم من النوم مبكرًا.

فيما يلى.. 5 عادات بسيطة افعلها قبل النوم ستساعدك على الاستيقاظ مبكرًا:

تناول مشروبًا مهدئًا

إذا كنت تجد صعوبة في تهدئة عقلك، فهناك العديد من أنواع الشاي والمشروبات المهدئة التي تساعد على النوم، وقد ثبت أن شاي البابونج يساعدك على الشعور بالاسترخاء، وينصح بتناوله بسبب تأثيره المحفز للنوم، ويمكنك أيضًا تجربة تناول ماء الكمون أو شاي الورد لتشعر بالراحة، وهذه العادة البسيطة ستجعل روتين وقت النوم أكثر متعة.

اقرأ كتابًا قبل النوم

يمكن أن تساعدك هذه التقنية على النوم جيدًا إذا تم تنفيذها قبل النوم، ووفقًا لإحدى دراسات المعهد الهندى للصحة، فإن قراءة كتاب في السرير قبل النوم يحسن من جودة النوم، مقارنة بعدم قراءة كتاب خاصة في السرير عند الاستعداد للنوم.

احتفظ بمنبهك على مسافة من سريرك

تساعدك هذه الخطوة على منع إيقاف تشغيل المنبه أو الغفوة أثناء وجودك في السرير، ومن ثم تجبرك على الاستيقاظ في الصباح، لذلك ضع المنبه سواء كان جهاز منبه أو الموبايل، على بعد بضعة أقدام منك سيساعدك هذا على زيادة وعيك بالبيئة المحيطة بك ولن يسمح لك بالعودة إلى النوم بسهولة.

الحد من تناول مشروبات الكافيين قبل النوم

يمكن أن تتداخل مشروبات الكافيين مع النوم حتى لو تم تناوله قبل النوم بست ساعات، حيث إن الشعور بالخمول في الصباح واستخدام زر الغفوة بالمنبه أكثر من مرة، من علامات اضطراب النوم، وهذه العوامل تجعل من المثالي تقليل أو الابتعاد عن الكافيين، على الأقل في المساء، وقد وجدت إحدى دراسات المكتبة الهندية للطب أن الحد من تناول الكافيين قبل الساعة 2 مساءً ساعد المشاركين الذين يميلون إلى النوم والاستيقاظ في وقت متأخر على تغيير جدول نومهم في وقت مبكر.

تجنب استخدام الشاشات قبل النوم مباشرة

نحن جميعًا مذنبون بقضاء الكثير من الوقت في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تظل أدمغتنا مستيقظة لفترة أطول إذا فقدنا إحساسنا بالوقت خاصة عند التصفح قبل النوم، لذلك حاول الحد من تعرضك للضوء الأزرق والإشعارات قبل ساعة على الأقل من النوم، فقد يؤدي التعرض المفرط للضوء الاصطناعي إلى تقليل إنتاج الميلاتونين وهو الهرمون المحفز للنوم.