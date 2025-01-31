شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى إعلانها حالة طوارئ.. محطات انتشار كورونا من التهاب غريب لـ جائحة والان مع تفاصيل الخبر

يتزامن أمس 30 يناير إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا حالة طوارئ صحية عالمية في 2020 الماضى، تتطلب اتخاذ الإجراءات الصحية والاحترازية الكاملة بعد تفشى الفيروس سريعا في جميع دول العالم منذ أواخر 2019 الذى بدأ انتشاره من الصين.

اجتاح الفيروس الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية نوفمبر 2019 بتسجيل حالات لاتهاب رئوى غريبة وشهدت المدينة أيضا حالات وفاة كبيرة، ثم بدأ الفيروس في الانتشار على مستوى العالم في عام 2020، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً.

وفقا لتقارير مركز السيطرة على الأمراض الأمريكية وموقع "worldometers"، حصد فيروس كورونا أروح 7 ملايين شخص على مستوى العالم.

وفقا لتقرير صحيفة " واشنطن بوست" الأمريكية نتعرف فى السطور التالية على تسلسل انتشار كورونا.

17 نوفمبر 2019

في 17 نوفمبر 2019 ظهرت حالة لالتهاب رئوى غريب

31 ديسمبر 2019

في اليوم الأخير من عام 2019، بدأت أنباء في الانتشار عن تفشي مرض الالتهاب الرئوي الغامض في مجموعة من 44 مريضًا في مدينة ووهان الصينية، ينتشر سريعا دون معرفة سببه وكان الأطباء الصينيون يعرفون أنه ليس إنفلونزا أو أي مسبب مرضي واضح آخر.

في 5 يناير 2020 ذكرت تقارير إخبارية صينية أن المرض ناجم عن فيروس كورونا، وهو نفس النوع من الفيروسات التي تسببت في مرض السارس، وهو متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة، الذي انتشر في الصين في عام 2003 وأودى بحياة ما يقرب من 800 شخص في جميع أنحاء العالم قبل احتواء تفشيه.

11 يناير 2020 الصين تعلن أول حالة وفاة لديها

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الصينية عن أول حالة وفاة معروفة بسبب مرض ناجم عن الفيروس، الذي أصاب عشرات الأشخاص، وكان الرجل البالغ من العمر 61 عامًا والذي توفي زبونًا منتظمًا في السوق في ووهان.

13 يناير تايلاند أول دولة بعد الصين تسجل الإصابة بكورونا

في 13 يناير، أكد المسئولون أول حالة خارج الصين، في تايلاند، وفي اليوم التالي، وصل فريق من محققي منظمة الصحة العالمية إلى الصين وسرعان ما خلصوا إلى وجود أدلة على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، وبعد أسبوع، تم تأكيد أول حالة في الولايات المتحدة وكان شخص في ولاية واشنطن عاد للتو من مدينة ووهان الصينية.

في نفس الشهر أكد فيه المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها وجود 830 حالة و25 حالة وفاة، وأكدت فرنسا وماليزيا ونيبال وفيتنام أولى حالات الإصابة لديها، وأكدت الولايات المتحدة ثاني حالة إصابة لديها ــ وهي حالة امرأة في الستينيات من عمرها في شيكاغو. ووصل الفيروس إلى أستراليا وكندا، وفي الصين، بدأ المرض الجديد يصيب الأطباء والممرضات. وتوفي ليانج وودونج، الطبيب الذي عالج بعض ضحايا كوفيد-19 الأوائل، متأثرا بعدواه.

30 يناير 2020 الصحة العالمية تقترح إعلان حالة طوارئ صحية عالمية

في الثلاثين من يناير، أعادت منظمة الصحة العالمية النظر في الاقتراح بإعلان حالة طوارئ صحية عالمية، وكان هناك ما لا يقل عن 82 حالة في 18 دولة خارج الصين، بما في ذلك 7 أفراد ليس لديهم تاريخ سفر إلى الصين، وقرر الخبراء أنهم رأوا وسمعوا ما يكفي، وأعلنوا حالة الطوارئ.

وفي الولايات المتحدة، أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أول حالة محلية لانتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان.

تبين أن مرض كوفيد-19 أكثر من مجرد مرض تنفسي بسيط، فقد يصيب العديد من الأعضاء في الجسم بالفشل وحدوث مضاعفات بالرئة والقلب وأعضاء حيوية أخرى، وقد يصاب الناس بمرض خفيف ثم يبدوا أنهم في طريقهم إلى التعافي ــ ولكنهم يعانون من انهيار في الأسبوع الثاني.

وأكدت منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن العدوى تحدث من خلال قطرات الجهاز التنفسي التي تخرج من الأنف وتسقط على الأرض على مسافة لا تزيد عن حوالي 6 أقدام.

مارس 2020

إعلان منظمة الصحة العالمية كورونا جائحة عالمية مع توصيات بإغلاق في الدول التي تنتشر فيها الإصابات بصورة كبيرة.

أغسطس 2020

أعلنت روسيا عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

شهد بداية عام 2021 تسابق الشركات العالمية للتوصل إلى لقاح، بجانب إصدار إدارة الدواء والغذاء الأمريكية تصاريح بتلقى المرضى أدوية مضادة للفيروسات في المستشفيات.

2022 اعتمدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا ، لوقاية الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر من الإصابة بالفيروس.