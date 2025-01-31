شكرا لقرائتكم خبر عن من مكونين.. 5 فوائد صحية لتناول هذا المشروب قبل وجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

بدء يومك بتناول مشروب صحى هو دائمًا فكرة جيدة، فهو لا يمنحك الانتعاش فحسب، بل يساعد أيضًا في تحسين صحة الأمعاء وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، خاصة عند إضافة مكونات مثل البذور إلى العصائر، حيث إن محتواها من الألياف يقدم العديد من الفوائد الصحية، ومن بين هذه التركيبات عصير الرمان مع بذور الشيا، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وتقلل الالتهابات، وتعزز صحة القلب، ودمجه مع بذور الشيا، يجعله مليئا بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتين، ويصبح هذا المشروب قوة غذائية، حيث تساعد الألياف الموجودة في بذور الشيا على الهضم، وتدعم إدارة الوزن، وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، بينما تعمل خصائصها المرطبة على تعزيز صحة الجلد والشعر، ويعمل عصير الرمان وبذور الشيا معًا على إنشاء مزيج لذيذ ومنعش يغذي جسمك ويحافظ على طاقتك طوال اليوم.

فوائد عصير الرمان

عصير الرمان هو مشروب غني بالعناصر الغذائية، وهو مليء بمضادات الأكسدة مثل البوليفينول والأنثوسيانين، فهو يساعد في محاربة الجذور الحرة، وتقليل الإجهاد التأكسدي، وتقليل الالتهابات، كما يدعم صحة القلب من خلال تحسين تدفق الدم، وخفض ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول السيئ، وعصير الرمان غني بفيتامين سي، ويعزز المناعة وصحة البشرة ونضارتها، ويمكن أن تساعد خصائصه المضادة للالتهابات أيضًا في تقليل آلام المفاصل والحماية من الأمراض المزمنة، كما أنه يحسن الذاكرة والوظيفة الإدراكية، وقد يساعد في منع الأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر.

فوائد بذور الشيا

كما يطلق عليها اسم الغذاء الفائق، فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وتدعم صحة القلب والدماغ مع تقليل الالتهابات، وبذور الشيا غنية بالألياف التي تساعد على الهضم وتعزز صحة الأمعاء، وتنظيم مستويات السكر في الدم، كما أنها أيضًا مصدرًا نباتيًا رائعًا للبروتين والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، مما يجعلها مثالية لتعزيز قوة العظام والطاقة بشكل عام، وتحافظ بذور الشيا أيضًا على ترطيبك وتوفر شعورًا بالشبع، مما يساعد في إدارة الوزن.

فيما يلى.. 5 أسباب لتناول هذا المشروب قبل تناول وجبة الإفطار مباشرة كل صباح:

غني بمضادات الأكسدة

عصير الرمان غنى بمضادات الأكسدة القوية مثل البوليفينول والأنثوسيانين، والتي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي، وتكمل بذور الشيا هذا من خلال توفير العناصر الغذائية الإضافية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يجعل هذا المشروب مصدرًا قويًا لصحة الخلايا بشكل عام.

تعزيز صحة القلب

يعزز عصير الرمان تدفق الدم الصحي، ويساعد على خفض ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وبذور الشيا، الغنية بالألياف وأوميجا 3، تعمل على تحسين مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، ومعًا يشكلان مزيجًا صديقًا للقلب.

تعزيز الهضم

تمتص الألياف القابلة للذوبان في بذور الشيا السائل، وتشكل قوامًا يشبه الهلام يساعد على الهضم ويعزز صحة الأمعاء، عند إقرانه بعصير الرمان، الذي يحتوي على إنزيمات طبيعية، ويساعد هذا المشروب في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

المساعدة في إدارة الوزن

تتوسع بذور الشيا في المعدة، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وبينما عصير الرمان منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالعناصر الغذائية، ويمكن أن يكبح الرغبة الشديدة ودعم إدارة الوزن الصحي.

الحفاظ على صحة الجلد والشعر

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان على مكافحة علامات الشيخوخة وتحسين مرونة الجلد وتعزيز إنتاج الكولاجين، فيما تضيف بذور الشيا الأحماض الدهنية الأساسية وتعزز الترطيب، مما يساعد في الحفاظ على بشرتك متوهجة وشعر قوي.

طريقة إعداد هذا المشروب

أضف بذور الشيا إلى نصف كوب من الماء وقلّب جيدًا، واتركها منقوعة لمدة 10-15 دقيقة حتى تتشكل قوام يشبه الهلام، قُم بخلط بذور الرمان في الخلاط، ثم صفِ العصير وامزجه مع بذور الشيا المنقوعة.وتناوله طازجًا.