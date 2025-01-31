شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى ممنوعون من التعرض لأشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من الأمراض التي تجعل من الضروري تجنب التعرض للأشعة الشمسية، لأنها تتسبب في تفاقم الأعراض والمشاكل الصحية، ويوضح التقرير المنشور عبر موقع everdayhealth، ابرز الأمراض التي تجعل من الضروري تجنب التعرض لأشعة الشمس ومنها:

1. سرطان الجلد

المرضى الذين يعانون من السرطان، خاصة سرطان الجلد، يجب أن يجنبوا التعرض للأشعة الشمسية.

2. الجلد الحساس

الأشخاص الذين يعانون من جلد حساس يجب أن يجنبوا التعرض للأشعة الشمسية.

3. التهاب الجلد

الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجلد يجب أن يجنبوا التعرض للأشعة الشمسية.

4. الاكتئاب الموسمي

الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الموسمي يجب أن يجنبوا التعرض للأشعة الشمسية.

5. الجلد الباهت

الأشخاص الذين يعانون من جلد باهت يجب أن يجنبوا التعرض للأشعة الشمسية.

6. الجلد المتقشر

الأشخاص الذين يعانون من جلد متقشر يجب أن يجنبوا التعرض للأشعة الشمسية.

7.الجلد المصاب بالاكزيمة

الأشخاص الذين يعانون من جلد مصاب بالاكزيما يجب أن يجنبوا التعرض للأشعة الشمسية.

8. الجلد المصاب بالصدفية

الأشخاص الذين يعانون من جلد مصاب بالصدفية يجب أن يجنبوا التعرض للأشعة الشمسية.

كيفية الحماية من الأشعة الشمسية في حالة الاصابة بالمرض

يتم ذلك، عن طريق استخدام واقي الشمس يمكن أن يساعد في حماية الجلد من الأشعة الشمسية، مع ضرورة ارتداء الملابس الواقية التي يمكن أن يساعد في حماية الجلد من الأشعة الشمسية، وأيضا ينصح باستخدام النظارات الشمسية، التي يمكن أن يساعد في حماية العينين من الأشعة الشمسية، مع ضرورة البقاء في الظل الذي يمكن أن يساعد في حماية الجلد من الأشعة الشمسية، وتجنب التعرض للأشعة الشمسية في أوقات الذروة.

