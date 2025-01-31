شكرا لقرائتكم خبر عن تصل للسكتة الدماغية.. أضرار التدخين السلبى على كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

التدخين ضار جدا بالصحة لا شك في ذلك، ولكن بعض الفئات أضرار التدخين السلبي تكون بشكل مضاعف، ومنهم كبار السن، تلك الفئة التي تجلس في المنزل أكثر من التواجد الخارجي، وبالتالي تصبح أكثر عرضة للتأثر بمشكلات وأضرار التدخين السلبي عن غيرها.



وفقا لتقرير نشر في موقع pmc فإن كبار السن والمسنين هم الأكثر تأثرا بالتدخين السلبي، ويعانون من مخاطر صحية كثيرة، وأوضح التقرير أن ما يقرب من 1.2 مليون حالة وفاة تنجم عن التدخين السلبي سنويا، وهو نوع من التدخين الذي يضر عددا أكبر من الأشخاص نتيجة التعرض المستمر والسلبي له، وقد وجدت الدراسات أن التدخين السلبي عامل خطر شديد مع الأمراض المختلفة، والضعف الادراكي، والخرف وأمراض التنكس العصبي.

ويحمل التدخين السلبي مخاطر أكبر لكبار السن، نظرا للتغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالتقدم في العمر، وهم أكثر حساسية لهذا النوع من التدخين نظرا لأنهم يقضون معظم أوقاتهم داخل المنازل، وله الكثير من الأضرار الصحية عليهم، منها:

الإضرار بصحة القلب

الإضرار بالأوعية الدموية

رفع فرص الإصابة بالذبحة الصدرية

ارتفاع ضغط الدم إلى مستويات عالية

رفع فرص الإصابة بالسكتة الدماغية

رفع فرص الإصابة بسرطان الرئة



وفي دراسه إيطالية وجد ارتباط وثيق بين التدخين السلبي لكبار السن والإصابة بمتلازمة الوهن أو الضعف الشديد، مما يؤثر عليهم بشكل وأوضح والشعور بالضعف العام.

تأثير واضح على الوظيفة الإدراكية لكبار السن مما يؤدي إلى ضعف الإدراك.

يرتبط التدخين السلبي بانخفاض حالات الاستشفاء السريع.

رفع فرص الإصابة بالمشكلات التاجية في القلب.

فيما وجد تقرير آخر نشر في موقعmy health alberta أن الأبحاث قد ربطت بين التدخين بأنواعه، وبين إرتفاع فرص الإصابة بمرض الزهايمر والخرف، وأن الإقلاع عن هذه العادات قد يقي الأسرة والمدخن ذاته من آثار التدخين الضارة جدا بالصحة العقلية والصحة النفسية و الجسدية.

كما أن التدخين يؤثر بشكل واضح على صحة كبار السن من خلال فرص الإصابة بمشكلات في الذاكرة، واضطراب التركيز، واضطراب مرض السكر، كما أنه يؤثر بشكل واضح على التفاعلات مع الأدوية التي يتناولها كبار السن بشكل عام بسبب الأمراض التي يعانوها.