شكرا لقرائتكم خبر عن خلص جسمك من السموم بهذه المشروبات الصحية.. سهلة التحضير والان مع تفاصيل الخبر

تنظيف الجسم من سمومه عملية هامة وضرورية يجب إجراؤها بين الحين والآخر، للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، بينما يقوم الجسم بإزالة السموم بشكل طبيعى فإن بعض المشروبات يمكن أن تساعد في هذه العملية، وذلك لتطهير المعدة وتحسين عملية التمثيل الغذائي بها وامتصاص الطعام، ولا يتطلب الأمر تدابير شديدة ومعقدة، فبعض المشروبات المنعشة المفيدة يمكنها أن تساعد على تطهير جسمك من سمومه وتحسين وظائفه، وذلك وفقا لتقارير نشرت في موقعي general practice و times of India .

مشروبات ديتوكس طبيعية وسهلة في التحضيرمشروب الزنجبيل مع الفلفل الأسود

الزنجبيل الطازج ورشة بسيطة من الفلفل الأسود يمكنها أن تحمل الكثير من الفوائد للجسم، فهي تحتوي على مضادات أكسدة طبيعية ومضادة للالتهابات، وتحفز الإنزيمات الهاضمة كما أنها تعمل على إزالة السموم من المعدة، وتحسين الهضم الصحي وتقليل الالتهابات.

ماء الليمون والنعناع

انقع الليمون والنعناع في المياه الدافئة أو الباردة كما تفضلها، هذا المشروب حمضي بإمتياز، ومنعش بشدة ويساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وعملية الهضم بشكل عام.

مشروب التوت

امزج التوت والفراولة سويا مع القليل من عصير الليمون، هذا المشروب غني بمضادات الأكسدة وصحي للغاية، فهو يعزز من تأخير شيخوخة خلايا الجسم وتحسين عملية الآيض وتحسين الهضم.

مشروب الكركم

من المشروبات السهلة التي يمكن تحضيرها بسهولة، ويمكن إضافة القليل من العسل لها، وهي معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والتي تعزز عمل الكبد وتكتسح سموم الجسم.

شاي بالبهارات

إذا اضفت إلى الشاي المفضل لك بعض الكمون والشمر والقرفة، يعد هذا الثلاثي مفيدا في إزالة سموم الجسم والمعدة بشكل خاص، فهو يحتوي على مضادات أكسدة صحية ويقاوم الالتهابات في الجهاز الهضمي، كما أنه يساعد على الهضم الجيد واسترخاء العضلات، مما يخلص الجسم والمعدة من الالتهابات والسموم.

مشروب الخضراوات الصحي

مشروب سهل التحضير ولذيذ يحتوي على القليل من السبانخ والخيار وعصير الليمون والزنجبيل، وهو غني بالمرطبات فضلا عن تقليل الالتهابات ومضادات الأكسدة الصحية التي تقلل من اضطرابات الجسم وتعزز من نضارته، وازالة سمومه، وتعمل على تطهير المعدة وتحسين عملية الهضم، هذا المشروب يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي تزيل السموم من الجسم بشكل طبيعي.

مشروب عشبى صحى

يمكن شرب الشاي وإضافة البابونج إليه، وذلك لأنه عشب مهدئ منظف للكبد ومنظف لسموم الجسم بشكل واضح، يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية صحية ويقلل من فرص الإصابة بمشكلات الجسم المختلفة.

تنصح التقارير بين الحين والآخر بالحرص على تناول مشروبات صحية كاسحة للسموم والمشكلات الصحية، بهدف تنظيف الجهاز الهضمي وتنظيف الجسم من سمومه وتعزيز عملية التمثيل الغذائي لصحة أفضل.