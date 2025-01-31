شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تنتشر الإصابة بالصدفية خلال فصل الشتاء.. نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

الصدفية هي مرض جلدي مزمن يصيب الجلد ويؤدي إلى ظهور بثور حمراء ومقشرة، و يمكن أن تنتشر الإصابة بالصدفية خلال فصل الشتاء، وذلك وفقا لموقع healthline .

أسباب الصدافية في الشتاء

هناك العديد من الأسباب المؤدية للاصابة بالصدفية وفقا للموقع، ومن أبرزها البرودة والرطوبة التي يمكن أن تؤدي إلى جفاف الجلد وتيرته، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض الصدفية، كذلك من الأسباب نقص أشعة الشمس، فخلال فصل الشتاء يمكن أن يتناقص في فيتامين د، الذي يلعب دورًا هامًا في صحة الجلد، وأيضا التوتر والقلق يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض الصدفية، ويمكن أن يكون أكثر شيوعًا خلال فصل الشتاء.

ويلعب النظام الغذائي خلال فصل الشتاء دورا، حيث يمكن أن يكون أقل غنى بالفيتامينات والمعادن، مما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض الصدفية، وكذلك العدوى .

أوضح التقرير، كيفية منع تفاقم أعراض الصدفية خلال فصل الشتاء، حيث يتم ذلك عن طريق استخدام كريمات الترطيب، حيث يمكن أن يساعد في ترطيب الجلد وتقليل جفافه، كما أن تناول فيتامين د يمكن أن يساعد في تعزيز صحة الجلد، وينصح بممارسة الرياضة، يمكن أن تساعد في تقليل التوتر والقلق، وتناول النظام الغذائي الصحي فيمكن أن يساعد في تعزيز صحة الجلد.

وحث الموقع علي تجنب العدوى حيث يمكن أن يساعد في تقليل خطر تفاقم أعراض الصدفية، مع ضرورة استشارة الطبيب حيث يمكن أن تساعد في تحديد أفضل طريقة لمنع تفاقم أعراض الصدفية، مع ضرورة استخدام العلاجات الموضعية.