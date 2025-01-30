شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رجل بحالة جلدية غريبة نتيجة نظام غذائى عالى الدهون.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب رجل في الأربعينات من عمره بعقيدات صفراء اللون على راحة يده ومرفقيه، حيث لوحظت عقيدات صفراء اللون غير مؤلمة على راحة يد المريض، تتوافق هذه الآفات مع الزانثلازما، والتي من المحتمل أن تكون ناجمة عن ارتفاع شديد في نسبة الكوليسترول في الدم مرتبطًا بنظام غذائي عالي الدهون من آكلات اللحوم، تجاوزت مستويات الكوليسترول الكلية 1000 مجم / ديسيلتر.

ووفقا لما ذكره موقع Medical Express، فقد أبلغ الأطباء المتخصصون في أمراض القلب، اثنان منهم في مستشفى تامبا العام والثالث في مركز إم دي أندرسون للسرطان التابع لجامعة تكساس، عن حالة أصيب فيها رجل بالغ بتكوينات صفراء على يديه وقدميه ومرفقيه بعد اتباعه نظامًا غذائيًا يعتمد على اللحوم.

في بحثهم المنشور في مجلة JAMA Cardiology ، وصف كونستانتينوس مارماكيوليس، وخايمي كاباليرو، وسيزار إليسكو، أعراض مريض جاء إلى مستشفى تامبا العام طلبًا للمساعدة بعد ظهور عقيدات صفراء على أجزاء مختلفة من جسده، وتشخيص حالته.

وقال الموقع، أخبر المريض، وهو رجل في الأربعينيات من عمره، الأطباء إن العقيدات ظهرت قبل ثلاثة أسابيع من زيارته للمستشفى، وبعد الاستجواب، قرر الأطباء إن المريض اتبع نظامًا غذائيًا يسمى "آكل اللحوم" قبل 8 أشهر تقريبًا من ظهور العقيدات، مضيفا، إن النظام الغذائي القائم على تناول اللحوم هو نظام غذائي يعتمد على تناول كميات كبيرة من الدهون الحيوانية وقليل جدًا من أي شيء آخر، وقد أفاد المريض في هذه الحالة بتناول ما يقرب من 10 أرطال من الزبدة والجبن والأطعمة الدهنية الأخرى كل يوم منذ الشروع في اتباع النظام الغذائي، حتى أنه ذهب إلى حد إضافة الدهون إلى الهامبرجر الذي كان يتناوله يوميًا.

أظهرت فحوصات الدم أن نسبة الكوليسترول لدى المريض كانت أعلى بـ 4 مرات من المعدل الطبيعي، وشخص الأطباء حالة المريض بالزانثلازما، وهي حالة تتراكم فيها رواسب صفراء من الكوليسترول في أجزاء مختلفة من الجسم ـ في هذه الحالة، على راحتي اليدين وباطن القدمين ومرفقيه، وقد تطورت حالته إلى الحد الذي دفع بعض الكوليسترول إلى الخروج من خلال الشقوق في الجلد.

نصح الأطباء الرجل بتقليل تناول الدهون، لكنهم لاحظوا أيضًا أن القيام بذلك لن يخلصه من العقيدات - فقد تطلب الأمر استئصالها جراحيًا أو حرقها بالنيتروجين السائل، كما ذكروا المريض بأن مثل هذه المستويات المرتفعة من الكوليسترول يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من الحالات الأخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل كبير، وفي النهاية مشاكل الكبد .

