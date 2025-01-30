شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان الصحة العالمية نجاح مصر فى القضاء على المرض.. ما هو داء الفيلاريات اللمفي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، تمكن 10 بلدان في إقليم شرق المتوسط، من التخلص من مرض واحد على الأقل من أمراض المناطق المدارية المهملة، حيث ذكرت تمكن مصر من القضاء على داء الفيلاريات اللمفي.

وفقا لموقع " healthline"، فإن داء الفيلاريات اللمفي أو ما يعرف باسم داء الفيل هو مرض معد ينتشر عن طريق لدغات البعوض، ويمكن أن يؤدي إلى احتباس السوائل، وفي بعض الحالات، التشويه، وداء الفيل شائع في العديد من المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية.

ما هو داء الفيل؟

داء الفيل هو نوع من الأمراض المعدية التي تسبب سماكة الجلد وتشوهه (في بعض الحالات)، وتكون الإصابة بداء الفيل من خلال الديدان الطفيلية الصغيرة التي تصيب الجهاز الليمفاوي، وتسد هذه الطفيليات الشعيرات الليمفاوية وتتسبب في تراكم السوائل.

قد يصاب الأشخاص المصابون بداء الفيل أيضًا بالالتهاب والتورم والحمى، وبدون العلاج، يمكن أن يسبب داء الفيل مضاعفات صحية.

ما هي أعراض داء الفيل؟

لا يعاني حوالي 2 من كل 3 أشخاص مصابين بداء الفيلاريات اللمفية من أعراض حادة، لكن داء الفيلاريات عادة ما يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي ، فقد يعاني بعض الأشخاص من:

الالتهاب (بسبب فرط نشاط الجهاز المناعي).

الوذمة اللمفية (تراكم السوائل في الجهاز اللمفاوي).

الاستسقاء (تورم وتراكم السوائل في كيس الصفن).

الوذمة (تورم وتراكم السوائل في الأنسجة في جميع أنحاء الجسم).

ما هي أسباب داء الفيل؟

يمكن أن يحدث داء الفيل عندما يصاب الشخص بداء الفيلاريات - وهو عدوى طفيلية بنوع من الديدان الأسطوانية، حيث تغزو الديدان الصغيرة، التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، جسمك، وتحت المجهر، تبدو الديدان الفيلارية مثل الخيوط.

ينتشر داء الفيلاريات اللمفية من خلال لدغات البعوض، فعندما تلدغ البعوضة شخصًا مصابًا بداء الفيلاريات، فإن الديدان الفيلارية الموجودة في دم الشخص تصيب البعوضة، ثم عندما تلدغ البعوضة المصابة شخصًا آخر، تنتقل الديدان إلى مجرى دم ذلك الشخص.

بشكل عام، لا يصاب الشخص بداء الفيلاريات من لدغة بعوضة واحدة، وعادة ما يستغرق الأمر لدغات بعوض متكررة على مدى عدة أشهر (أو حتى سنوات) حتى يصاب الشخص بهذه الحالة.

عندما تدخل هذه الديدان مجرى الدم، تنتقل إلى الجهاز الليمفاوي، وهناك، تنمو إلى ديدان بالغة، وتظل الديدان البالغة حية لمدة تصل إلى سبع سنوات، وتتكاثر الديدان الخيطية وتطلق ملايين الديدان في مجرى الدم.

لا يوجد علاج لداء الفيلاريات اللمفية، ولكن يمكن للأدوية أن تقتل العديد من الديدان وتمنعك من نقل العدوى إلى شخص آخر، يمكن للعلاج أيضًا أن يقلل من الأعراض.

هل يمكن الوقاية من داء الفيل؟

أفضل طريقة للوقاية من داء الفيل هي تجنب لدغات البعوض، وخاصة في المناطق الاستوائية، إذا كنت تعيش في أماكن قد يكون من الممكن الإصابة فيها بداء الفيل أو تسافر إليها، فاتبع الخطوات التالية للوقاية من لدغات البعوض:

النوم تحت ناموسية.

استخدم طارد الحشرات على الجلد المكشوف، وخاصة في الليل.

ارتدي بنطالًا طويلًا وأكمامًا طويلة.

في أجزاء من العالم حيث ينتشر داء الفيلاريات، توصي منظمة الصحة العالمية بعلاج مناطق بأكملها بالعلاج الكيميائي الوقائي، وباستخدام هذه الاستراتيجية الوقائية، يتناول الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة جرعة سنوية من أدوية العلاج الكيميائي المحددة .