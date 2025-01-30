شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك بيعانى من السمنة.. نظام غذائى متكامل للطفل لفقدان الوزن بشكل صحى والان مع تفاصيل الخبر

يكتسب الأطفال الوزن مع نموهم وتطورهم، لذا ليس من السهل دائمًا معرفة ما إذا كان طفلك يعاني من زيادة الوزن، بالنسبة لبعض الأطفال، يختفي الوزن الزائد مع نمو طولهم، لكن بعض الأطفال الذين يستمرون في اكتساب الكثير من الوزن بمرور الوقت قد يصابون بالسمنة .

السمنة وفقا لمعاهد الصحة الأمريكية NIHهو مرض يزيد من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، كما أن الإصابة بالسمنة في مرحلة الطفولة أو المراهقة تزيد من احتمالية إصابة طفلك بالسمنة والمشاكل الصحية المرتبطة بها عندما يكبر.

تناول الأطعمة والمشروبات الصحية.

ممارسة النشاط البدني كل يوم.

الحد من وقت الشاشة.

الحصول على قسط كاف من النوم.

يمكن للأمهات أن تتمكن من مساعدة طفلك على الوصول إلى وزن صحي والبقاء عليه من خلال العمل معًا لتبني عادات نمط حياة صحية، مثل

إذا لم تكونى متأكدة من التغييرات التي يجب إجراؤها، فاطلبى المساعدة من الطبيب الذى يستطيع التحكم في الوزن مع تحديد عادات نمط الحياة التي تدعم نمو الطفل وتطوره الصحي، فقد تساعد هذه العادات أيضًا طفلك على الوصول إلى وزن صحي والبقاء عليه.

ما هي أسباب زيادة الوزن والسمنة عند الأطفال؟

يمكن أن تساهم العديد من العوامل في زيادة الوزن والسمنة عند الأطفال، بما في ذلك

الجينات والتاريخ العائلي.

تناول سعرات حرارية أكثر من احتياجات الجسم بشكل منتظم من الأطعمة والمشروبات.

عدم الحصول على قدر كاف من النشاط البدني.

عدم الحصول على قسط كاف من النوم.

بعض الحالات الطبية والأدوية.

يمكن أن يتأثر وزن الطفل أيضًا بحمل الأم، إذا كانت الأم تعاني من السمنة أو اكتسبت الكثير من الوزن أثناء الحمل، فإن هذا يزيد من فرصة ولادة الطفل أكبر من المتوقع ويصاب بالسمنة في وقت لاحق من حياته.

كيف يمكنني مساعدة طفلي للوصول إلى الوزن الصحي والمحافظة عليه

قد يتمكن طفلك من الوصول إلى وزن صحي والبقاء عليه إذا ساعدته على تبني عادات نمط حياة أكثر صحة، مثل اتباع خطة غذائية صحية، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحد من وقت الشاشة، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

خطة الأكل

يحتاج الأطفال إلى وجبات ووجبات خفيفة غنية بالعناصر الغذائية لمساعدتهم على النمو. توصي الإرشادات الغذائية بأن يتناول الأطفال مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات ، بما في ذلك

الفواكه والخضراوات.

الحبوب الكاملة مثل خبز القمح.

منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون أو المشروبات غير الألبانية المدعمة بالكالسيوم المضاف وفيتامين أ وفيتامين د.

أطعمة غنية بالبروتين .

استبدل طبق البطاطس المقلية بطبق فاكهة أو حساء جانبى.

استبدل الأطعمة الغنية بالبروتين والدهون - مثل الدجاج المقلي - بخيارات أقل دهونًا، مثل صدور الديك الرومي، أو البقوليات.

استبدل الأطعمة المصنعة بأطعمة كاملة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

بدلاً من المشروبات السكرية، قدمى الماء، أو الحليب قليل الدسم أو خالي الدسم.

ضع الأطعمة والمشروبات الصحية في أماكن يسهل رؤيتها والوصول إليها.

احتفظى بالأطعمة والمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية بعيدًا عن الأنظار أو لا تشتريها على الإطلاق.

استبدلى وعاء البسكويت بوعاء فاكهة.

توصي الإرشادات أيضًا بالحد من تناول الأطفال للأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة ، والدهون المشبعة ، والصوديوم أو الملح، فيمكن أن تضيف هذه الأطعمة والمشروبات الكثير من السعرات الحرارية الإضافية دون إضافة الكثير من التغذية.

نصائح يومية للتحكم في وزن الطفل

إذا كان طفلك يعاني من زيادة الوزن أو اكتساب الوزن بسرعة كبيرة، فإن تقليل تناول الأطعمة والمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية قد يساعد في ذلك. وفيما يلي بعض الطرق لمساعدة طفلك على تقليل السعرات الحرارية الزائدة.

ولمنع تناول الوجبات الخفيفة طوال اليوم، تأكدي من أن طفلك يتناول وجبات منتظمة، بدءًا بوجبة إفطار صحية.

تعرف على أحجام الحصص المناسبة لكل عمر وكيفية تجنب تقديم حصص كبيرة الحجم . أعيدى تعبئة الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية في حاويات أصغر حجمًا.

تجنب السماح لطفلك بتناول الطعام أمام التلفاز أو الكمبيوتر أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.