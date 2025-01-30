شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض مرض باركنسون.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

مرض باركنسون هو مرض يصيب الجهاز العصبي ويؤدي إلى تدهور في الوظائف الحركية، ويصاب المريض بارتجاف وتقلص في العضلات، وتأخر في الحركة، وتصلب في الجسم، وفقا لموقع healthline.

أعراض مرض باكنسون

الأعراض الرئيسية لمرض باركنسون وفقا للتقرير هي:

1. الارتجاف.

2. تقلص العضلات.

3. تأخر الحركة.

4. تصلب الجسم.

وأكد التقرير أن درجة تحمل الألم عند المرضى الذين يعانون من مرض باركنسون يمكن أن تختلف من مريض إلى آخر، ولكن بعض المرضى قد يعانون من ألم شديد، بينما الآخرون قد لا يعانون من ألم على الإطلاق.

ما هي الخيارات العلاجية المتاحة للمريض الذي يعاني من مرض باركنسون؟

1. العلاج بالأدوية يمكن أن يساعد في تحسين أعراض مرض باركنسون.

2. العلاج الجراحي .

3. العلاج الطبيعي يحسن الاعراض .

من الاسباب المؤدية للاصابة بمرض باركنسون الوراثة حيث مرض باركنسون يمكن أن يورث من الوالدين إلى الأبناء، وايضا الطفرات الجينية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة له، وزيادة الوزن، والتعرض للسموم، والتعرض للضغوط النفسية.

وهناك بعض النصائح لتجنب الإصابة بمرض باركنسون، ومنها:

1.تناول النظام الغذائي الصحي.

2. ممارسة الرياضة بانتظام.

3. تجنب التعرض للسموم.

4. تجنب التعرض للضغوط النفسية.

5. النوم الكافي.

