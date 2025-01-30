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أعراض مرض باركنسون.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج

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أعراض مرض باركنسون.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج

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القاهرة - سامية سيد - كتبت فاطمة ياسر

الخميس، 30 يناير 2025 07:00 م

مرض باركنسون هو مرض  يصيب الجهاز العصبي ويؤدي إلى تدهور في الوظائف الحركية، ويصاب المريض بارتجاف وتقلص في العضلات، وتأخر في الحركة، وتصلب في الجسم، وفقا لموقع healthline.

أعراض مرض باكنسون

الأعراض الرئيسية لمرض باركنسون وفقا للتقرير هي:
1. الارتجاف.
2. تقلص العضلات.
3. تأخر الحركة.
4. تصلب الجسم.

وأكد التقرير أن درجة تحمل الألم عند المرضى الذين يعانون من مرض باركنسون يمكن أن تختلف من مريض إلى آخر، ولكن  بعض المرضى قد يعانون من ألم شديد، بينما الآخرون قد لا يعانون من ألم على الإطلاق.

ما هي الخيارات العلاجية المتاحة للمريض الذي يعاني من مرض باركنسون؟

1. العلاج بالأدوية يمكن أن يساعد في تحسين أعراض مرض باركنسون.

2. العلاج الجراحي .

3. العلاج الطبيعي يحسن الاعراض .

من الاسباب المؤدية للاصابة بمرض باركنسون الوراثة حيث مرض باركنسون يمكن أن يورث من الوالدين إلى الأبناء، وايضا الطفرات الجينية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة له، وزيادة الوزن، والتعرض للسموم، والتعرض للضغوط النفسية.

وهناك بعض النصائح لتجنب الإصابة بمرض باركنسون، ومنها:
1.تناول النظام الغذائي الصحي.
2. ممارسة بانتظام.
3. تجنب التعرض للسموم.
4. تجنب التعرض للضغوط النفسية.
5. النوم الكافي.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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