شكرا لقرائتكم خبر عن احذر هذه الأطعمة.. تزيد من شعورك بالتوتر والان مع تفاصيل الخبر

هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تزيد من شعرك بالتوتر، وهذا يؤثر علي صحتك بالسلب، ولتجنب هذا يوضح التقرير المنشور عبر موقع everdayhealth ، بعض الاطعمة المسببة للتوتر،ومنها:

1. الأطعمة المعالجة

اي التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح والسكريات، والتي يمكن أن تؤدي إلى التوتر والجفاف في الشعر.

2. الأطعمة الغنية بالدهون

تحتوي الأطعمة الغنية بالدهون على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، التي يمكن أن تؤدي إلى التوتر والجفاف في الشعر.

3. الأطعمة الغنية بالكافيين

تحتوي الأطعمة الغنية بالكافيين على كميات كبيرة من الكافيين، الذي يمكن أن يؤدي إلى التوتر والجفاف في الشعر.

4. الأطعمة الغنية بالسكريات

تحتوي الأطعمة الغنية بالسكريات على كميات كبيرة من السكريات، التي يمكن أن تؤدي إلى التوتر والجفاف في الشعر.

5. الأطعمة الغنية بالملح

تحتوي الأطعمة الغنية بالملح على كميات كبيرة من الملح، الذي يمكن أن يؤدي إلى التوتر والجفاف في الشعر.

6. الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين

تحتوي الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين على كميات كبيرة من الجلوتين، الذي يمكن أن يؤدي إلى التوتر والجفاف في الشعر لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين.

وقدم التقرير ابرز الاطعمة الصحية والتي تمنع او تحد من الشعور بالتوتر ومنها: 1. الأطعمة الغنية بالفيتامين سي

تساعد الأطعمة الغنية بالفيتامين سي في تحسين صحة الشعر وتقليل التوتر فيه.

2. الأطعمة الغنية بالفيتامين أ

تساعد الأطعمة الغنية بالفيتامين أ في تحسين صحة الشعر وتقليل التوتر فيه.

3. الأطعمة الغنية بالبروتين

تساعد الأطعمة الغنية بالبروتين في تحسين صحة الشعر وتقليل التوتر فيه.

4. الأطعمة الغنية بالأوميجا 3

تساعد الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 في تحسين صحة الشعر وتقليل التوتر فيه.

5. الأطعمة الغنية بالفيتامين ب

تساعد الأطعمة الغنية بالفيتامين ب في تحسين صحة الشعر وتقليل التوتر فيه.

6. تناول نظام غذائي صحي

تناول نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن يمكن أن يساعد في تحسين صحة الشعر وتقليل التوتر فيه.

7. شرب الماء

شرب الماء يمكن أن يساعد في تحسين صحة الشعر وتقليل التوتر فيه.

ممارسة الرياضة يمكن أن تساعد في تحسين صحة الشعر وتقليل التوتر فيه.

9. تجنب التوتر والقلق

تجنب التوتر والقلق يمكن أن يساعد في تحسين صحة الشعر وتقليل التوتر فيه .