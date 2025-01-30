شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عادات غير متوقعة تؤدي إلى زيادة وزنك.. بدائل صحية والان مع تفاصيل الخبر

عندما يتعلق الأمر بزيادة الوزن، يلقي معظم الناس باللوم على الأسباب الواضحة، وهي الإفراط في تناول الطعام وقلة ممارسة التمارين الرياضية، ومع ذلك، فإن العديد من العادات اليومية - التي قد تبدو بعضها غير ضارة، يمكن أن تخرب بهدوء جهودك للحفاظ على وزن صحي.

إذا كنت من الأشخاص الذين سئموا من محاولة إنقاص الوزن، فيجب أن تعرف أن هناك عادات شائعة تساهم في زيادة الوزن ، بالإضافة إلى نصائح عملية لمواجهتها، وفقا لموقع " onlymyhealth"

عادات غير شائعة تزيد الوزن 1. تخطي وجبة الإفطار

رغم أنه قد يبدو من المنطقي توفير السعرات الحرارية عن طريق تخطي وجبة الإفطار، إلا أن هذه العادة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، تظهر الدراسات أن تخطي الوجبة الأولى من اليوم يؤدي غالبًا إلى الإفراط في تناول الطعام لاحقًا، حيث تصبح إشارات الجوع أكثر صعوبة في السيطرة عليها.

ـ ابدأ يومك بوجبة إفطار متوازنة تتضمن البروتين والدهون الصحية والألياف لتبقيك ممتلئًا ونشطًا.

2. تناول الوجبات الخفيفة دون وعي

تناول الوجبات الخفيفة دون وعي أثناء مشاهدة التلفاز أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو العمل قد يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر مما تدرك.

ـ احرص على تقديم الوجبات الخفيفة في وعاء صغير بدلاً من تناولها مباشرة من العبوة، وانتبه دائمًا أثناء تناول الطعام.

3. تناول الطعام بسرعة كبيرة

عندما تأكل بسرعة، لا يملك دماغك الوقت الكافي لتسجيل الشبع، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي توقف فقدان الوزن.

ـ قم بإبطاء تناول وجباتك عن طريق مضغها جيدًا.

4. التقليل من السعرات الحرارية السائلة

يمكن للمشروبات السكرية والقهوة الفاخرة وحتى بعض العصائر أن تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية دون أن تجعلك تشعر بالشبع. ويمكن أن تتراكم هذه السعرات الحرارية المخفية بسهولة مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

ـ التزم بشرب الماء أو الشاي العشبي أو القهوة السوداء. وإذا كنت تستمتع بالمشروبات المنكهة، فاختر الأنواع منخفضة السعرات الحرارية أو غير المحلاة.

5. عدم الحصول على قسط كاف من النوم

يؤدي الحرمان من النوم إلى تعطيل الهرمونات التي تنظم الجوع والشبع، مما يؤدي إلى زيادة الشهية والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

ـ حاول الحصول على ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم الجيد كل ليلة وإنشاء روتين ثابت لوقت النوم.

6. تناول الطعام بسبب التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى تناول الطعام بدافع عاطفي، وغالبًا ما يتضمن ذلك تناول أطعمة مريحة عالية السعرات الحرارية، كما يمكن لهرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول أن تعزز أيضًا تخزين الدهون، وخاصة في منطقة البطن التي تُعرف بأنها أكثر الدهون عنادًا في التخلص منها.

ـ مارس تقنيات إدارة التوتر مثل اليوجا أو التأمل أو التنفس العميق، احتفظ بخيارات الوجبات الخفيفة الصحية في متناول يدك.

