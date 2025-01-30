شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يشعر البعض بالدوار بعد الاستيقاظ مباشرة.. أسباب صحية ونصائح والان مع تفاصيل الخبر

إذا استيقظت وأنت تشعر بالدوار والنعاس حتى مع النوم ساعات ليلية جيدة، فقد يكون هناك أسباب عديدة وراء ذلك، بشكل عام، يمكن أن تؤدي قلة شرب المياه والوقوف لفترة طويلة، والتوتر إلى الشعور بالتعب.

ما هي أسباب الشعور بالدوار والنعاس بعد الاستيقاظ؟

وفقا لموقع OnlyMyHealth يمكن أن يكون الشعور بالدوخة والنعاس في الصباح راجع لأسباب صحية متعددة، مثل:

ارتفاع ضغط الدم الوضعى

انخفاض ضغط الدم الوضعي تتميز بانخفاض مفاجئ في مستويات ضغط الدم يحدث عندما يقف الشخص من وضعية الاستلقاء.

انقطاع التنفس أثناء النوم

انقطاع التنفس أثناء النوم هو اضطراب في النوم يتميز بتوقف التنفس أثناء النوم، وقد يكون لهذا آثار عصبية مثل الخمول الصباحي والصداع والتعب، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي مشكلات النوم الأخرى، بما في ذلك الأرق، إلى الشعور بالدوار والنعاس في الصباح، حيث يؤدي ذلك إلى صعوبة النوم، مما يؤدي إلى ضعف جودة النوم، والصداع النصفي أيضًا.

مرض السكر

وفقًا لموقع Medical News Today ، فإن تقلبات سكر الدم في الليل قد تسبب الدوخة في الصباح، قد يكون ذلك علامة على انخفاض سكر الدم، أو نقص سكر الدم، والذي يحدث عادةً عندما يتناول الأشخاص الكثير من الأنسولين، أو يفوتون وجبات الطعام، أو يمارسون نشاطًا بدنيًا مكثفًا.

قصور الغدة الدرقية وقصور الغدة الكظرية

يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية وقصور الغدة الكظرية إلى انخفاض مستويات الكورتيزول، مما قد يؤدي إلى أعراض مثل التعب وضعف العضلات وانخفاض ضغط الدم وتقلبات المزاج وصعوبة التركيز، وقد يشعر بعض الأشخاص بالضعف والدوار في الصباح عند الاستيقاظ.

فقر الدم أو نقص التغذية

فقر الدم هو اضطراب في الدم يحدث بسبب انخفاض مخزون الحديد في الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض خلايا الدم الحمراء (RBCs)الهيموجلوبين في الجسم، ويؤدي هذا النقص إلى تقليل قدرة الدم على حمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، بما في ذلك المخ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الدوخة.

اضطراب النوم

وبحسب التقرير، فإن سوء نوعية النوم واضطرابات النوم يمكن أن تلعب دوراً هاماً في التسبب بالدوار والنعاس في الصباح، ويمكن أن تساهم أنماط النوم المتقطعة، مثل النوم المتقطع أو اختلال التوازن في مراحل النوم (مثل انخفاض حركة العين السريعة)، في حدوث ذلك، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون انخفاض مستويات الأكسجين وانخفاض تدفق الدم أيضًا من العوامل المسببة، قد يؤدي النوم في وضع غير مريح يحد من تدفق الدم إلى المخ إلى تفاقم هذه المشكلات.

دور الترطيب والنظام الغذائي

من المهم ملاحظة أن اختياراتك الغذائية ومستويات الترطيب قبل النوم يمكن أن تؤثر على شعورك في الصباح.

تناول الكافيين أو النيكوتين قبل النوم مباشرة قد يسبب الخمول في الصباح ويؤثر أيضًا على جودة النوم، كما أن تناول الوجبات الثقيلة في وقت متأخر من الليل أو قبل النوم مباشرة قد يسبب أيضًا الشعور بالثقل والانتفاخ وعدم الراحة في البطن وارتجاع الحمض، مما يجعل النوم صعبًا.

علاوة على ذلك، فإن تناول الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات أو السكر في الليل قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، والذي يتبعه عادة الانهيار والتعب في الصباح.

متى يجب طلب العناية الطبية

تذكر، إذا كنت تعاني من الدوار المستمر، والتعب، والخمول الصباحي، والتي تتعارض بشكل خاص مع روتينك اليومي، يجب عليك استشارة طبيبك.

وينصح التقرير بأن التغييرات المفاجئة في الرؤية أو السمع أو الخدر أو الضعف أو خفقان القلب أو عدم الراحة في الصدر قد تكون بمثابة إشارة تحذيرية، وتحتاج إلى استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

