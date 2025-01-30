شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب تجنب هذه العصائر فى وجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

الإفطار من أهم الوجبات التى ينصح بتناولها بشكل صحي ومغذي، لبدء اليوم بنشاط، كما أن تناول إفطار متكامل يحد من الشعور بالجوع في منتصف الصباح ويبقيك ممتلئًا طوال اليوم، وفقا لموقع hindustantimes.

هناك بعض الأطعمة التي أوضحها التقرير، يجب تجنبها في وجبة الإفطار، ومنها: -البطاطس المقلية

تعد البطاطس المقلية من بين أكثر خيارات الإفطار شيوعًا، فتحتوي هذه التركيبة اللذيذة على بطاطس مقرمشة وبروتينات، لكنها ليست صحية ولا تلبي المتطلبات الغذائية اللازمة لوجبة إفطار مناسبة.

ويرجع السبب إلى احتوائها على نسبة عالية من الدهون والصوديوم، فهي ثقيلة ويمكن أن تجعل عملية الهضم بطيئة، مما يسبب الخمول وانخفاض مستويات الطاقة طوال اليوم.

-عصير الفاكهة

يتم استخراج عصائر الفاكهة من الفواكه المخلوطة أو المضغوطة، مما يعطي جوهر الفاكهة الطازجة في شكل سائل. غالبًا ما يتم تضمين عصير الفاكهة في وجبة الإفطار، ولكنها حيلة لا تعد فكرة جيدة، حتى العصير المصنوع منزليًا بنسبة 100% والمستخرج من الفاكهة، والسبب يرجع إلي أنه يتم تجريد العصير من الألياف، مما يجعله مصدرًا مركّزًا للسكر يمكن أن يؤدي إلى امتصاص سريع للسكر وارتفاع في الطاقة ثم انهيار، و إن بدء اليوم بطعام يسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى التعب والتهيج والإفراط في تناول الطعام لاحقًا.

وحث التقرير على ضرورة أن تكون وجبة الإفطار متوازنة من حيث البروتين والألياف والدهون الصحية، حيث يساعد ذلك على الحفاظ على الطاقة والتركيز طوال اليوم.

