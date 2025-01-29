شكرا لقرائتكم خبر عن قد تختفى الأعراض مع مرحلة البلوغ.. كيف يساعد التدخل المبكر فى علاج التوحد والان مع تفاصيل الخبر

يلعب التدخل المبكر دورًا حاسمًا في تشكيل المسار التنموي للأطفال المصابين بالتوحد، عندما يحدد الأطباء التوحد مبكرًا ويضعون برامج محددة، يحدث للأطفال تحسن من خلال تحسين قدرات التواصل والتفكير، بالإضافة إلى التطور الاجتماعي، بحسب موقع "تايمز ناو".يتطور التأثير الاجتماعي والسلوكي لاضطراب طيف التوحد بشكل مختلف عبر كل طفل يتأثر به.

تؤكد الدراسات الآن أن بدء الدعم في المراحل المبكرة من التوحد يحقق نتائج أفضل للأطفال.الأطفال الذين يحصلون على العلاج في الوقت المناسب يتطورون أحيانًا بما يكفي بحيث لم يعد لديهم أعراض اضطراب طيف التوحد عندما يصبحون بالغين.

كيف يساعد التدخل المبكر في تحسين مهارات التوحد

عندما تبدأ العلاجات في وقت مبكر، يُظهر العديد من مرضى التوحد الصغار نتائج جيدة لدرجة أنهم يتوقفون عن تصنيفهم على أنهم مصابون بالتوحد مع تقدمهم في السن.

غالبًا ما يشترك هؤلاء الأطفال في عوامل مشتركة، مثل:

-التشخيص والعلاج في سن أصغر: "يحصل الأطفال على المساعدة في اللحظة المثالية للاستفادة من قدرة الدماغ على التكيف أثناء الاكتشاف المبكر والعلاج.

-معدل الذكاء العالي (IQ): إن الأدمغة الشابة التي تعالج المعلومات جيدًا تقبل برامج التعلم اللغوي والإدراكي بشكل أكثر مباشرة من خلال تدابير التدخل المبكر.

-مهارات لغوية وحركية أفضل: إن مهارات اللغة والحركة الجيدة تساعد الأطفال على التعلم بشكل أسرع حتى يتمكنوا من التكيف مع طرق العلاج ويصبحوا جزءًا من بيئتهم الاجتماعية.

تتم المرحلة الأولى من العلاج أثناء أو قبل نمو ما قبل المدرسة عندما يُظهر الدماغ الصغير إمكاناته القصوى للتغيير.

تساعد قدرة الدماغ الصغير العالية على التعلم على نجاح استراتيجيات العلاج في وقت مبكر من التطور.

يتطور دماغ الطفل في المراحل المبكرة بسهولة لأنه يظل تكوينيًا"، مضيفة أن التدخلات المبكرة تستخدم هذه القدرة لتعليم الأطفال سلوكيات اجتماعية أفضل مع تعزيز قدراتهم اللغوية والتفكيرية.

دور القدرات المعرفية والمهارات التنموية

عند تطبيقها في وقت مبكر من الحياة، قد يصبح تطوير المهارات الأساسية ممكنًا للأطفال المصابين بالتوحد مما يساعدهم على ترك طيف التوحد عند النضج.

تجد الفرق الطبية هؤلاء الأطفال وتعالجهم في وقت أقرب بينما يتعلمون الحركات ويتحدثون بشكل أفضل.

غالبًا ما يظهر الأطفال الذين يتلقون العلاج قبل تشخيصهم قدرات فكرية قوية ويمكنهم فهم أشياء جديدة بشكل أفضل من مرضى التوحد النموذجيين.

يمنح العلاج المبكر هؤلاء الأطفال تطورًا لغويًا أفضل، مما يؤدي إلى زيادة درجات ذكائهم.

استراتيجيات التدخل المبكر الفعالة للتوحد

تصبح المتطلبات الخاصة لكل طفل هي الأساس لبدء برامج المساعدة المبكرة. تساعد العديد من التقنيات المحددة الأطفال المصابين بالتوحد على تجربة نتائج أفضل. وتشمل هذه:

-التحليل السلوكي التطبيقي (ABA): يعلم البرنامج كيفية بناء الإجراءات المطلوبة مع إيقاف الإجراءات غير المرغوب فيها.

-القصص الاجتماعية: يتعلم الأطفال عن المناسبات الاجتماعية والسلوكيات الصحيحة من خلال قراءة القصص السهلة.

-لغة الإشارة: يستخدم الأطفال الإشارات قبل الكلمات لإخبار البالغين بما يحتاجون إليه عندما لا يكون كلامهم قد تطور بعد.

-العلاج المهني: ينتج العلاج المهني المهارات الحياتية التي يحتاجها الأطفال لرعاية أنفسهم بشكل صحيح، وتعلم مهارات الحركة، والتعامل مع حواسهم.

-العلاج بالموسيقى: من خلال العلاج بالموسيقى، يتعلم المرضى التواصل بشكل أفضل حيث تجعلهم الألحان يشعرون ويفكرون بشكل أكثر وضوحًا.