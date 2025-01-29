شكرا لقرائتكم خبر عن الميزان خداع.. أوقات خاطئة لقياس الوزن والان مع تفاصيل الخبر

الوزن يتقلب بين الحين والآخر، بل إنه يتغير خلال اليوم الواحد، هكذا أكد تقرير نشر في موقع hindustantimes، الذى أكد ضرورة اختيار الوقت السليم لوزن الجسم، حتى لا تخدعك النتائج على الميزان، وتسبب لك اضطراب فى نظامك الغذائى الصحى.

توقيتات غير مناسبة لقياس الوزن

وأوضح التقرير مجموعة من التوقيتات التى يمكن أن تخدعك، ولا تنقل لك قراءات وزنك كما هى، والتى من بينها..

الوزن في وقت متأخر من الليل

فهو وقت غير مناسب، حيث يكون الجسم قد خزن الكثير من السوائل على مدار اليوم مما يظهره أكبر من المعتاد.

بعد الانتهاء من التمرينات

قد يؤدى التمرين للوصول إلى الجفاف، مما يفقد الوزن تدريجيا مما قد يغير في درجة الميزان.

بعد تناول الوجبه مباشرة

لإن المياه والطعام اللذان يدخلان جسمك يغيران في الوزن مؤقتا.

في اليوم التالى بعد تناول وجبه كبيرة غنية بالكربوهيدرات

على سبيل المثال.. فتناول الكربوهيدرات يعزز من احتباس المياه في الجسم لفترة، ما يؤدى إلى زيادة الوزن قليلا مؤقتا.

توقيت قياس الوزن المثالى

أفضل أوقات قياس الوزن في الصباح عند الاستيقاظ باكرا، وبعد دخول الحمام الصباحى، هذا ما أكده التقرير موضحا أن الوزن وحده ليس دليلا على التمتع بالصحة والرشاقة، لكن مدخلات أخرى أكثر أهمية، منها بنية الجسم وتوزيع الدهون، وطبيعة شكل الجسم، وطبيعة النظام الغذائي المتبع.