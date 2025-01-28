شكرا لقرائتكم خبر عن هل الإفراط في تناول فيتامين بـ12يسبب التسمم؟.. استشاري يجيب والان مع تفاصيل الخبر

تتردد الأقاويل حول تأثير الأفراط في تناول فيتامين ب12، منها أنه بعرض الجسم للتسمم، وهو ما يوضح حقيقته الدكتور محمد عبد الحميد استشاري الجهاز الهضمي والكبد في كلية طب القصر العيني، والذى أكد أن الإفراط في تناول فيتامين ب12 بالفعل يمكن أن يسبب التسمم، كما أن تناوله بكمية كبيرة أيضا قد يتسبب في الإصابة في بعض المشاكل بالصحة العامة.

وأشار إلي أن هناك بعض الأعراض المرتبطة بالتسمم الخاص بفيتامين ب12، ومنها الغثيان والقيء، والإسهال، وألم في البطن، والتعب والإرهاق، والصداع، والدوخة، والتقلبات المزاجية.

وأضاف، أن هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى التسمم بفيتامين ب12، ومنها تناول كميات كبيرة من فيتامين ب12 وأيضا الإسراف في تناول الأطعمة الغنية به، أو تناوله مع أدوية أخرى، والذى يزيد من التعرض لمشاكل صحية طويلة الأمد.

وقدم استشاري الجهاز الهضمي والكبد، بعض النصائح لتجنب الإصابة بالتسمم بفيتامين ب12، ومنها:

نصائح لتجنب الإصابة بتسمم فيتامين بـ 12

1. تناول فيتامين ب12 بكميات معتدلة، الرجال والنساء يحتاجون ل2.4 ميكوجرام يوميا، والحوامل 2.6 ميكورجام يوميا، والمرضعات 2.8 ميكروجرام.

2. تناول مكملات فيتامين ب12 تحت إشراف طبيب لتحديد الكمية التي يحتاجها الجسم.

3. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 بكميات معتدلة.

كما أكد، أن هذا لا يعني الإمتناع عن تناول فيتامين ب12، ولكن يجب أن يكون تحت إشراف طبي، بالإضافة إلي أهميته لصحة الأعصاب، والعظام، وتقليل من حدة الشعور بألالم المرتبط بها.