مجلس الصحة الخليجي يُشارك في معرض الصحة العربي 2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2025م، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الاثنين 27 يناير وتستمر حتى يوم الخميس 30 يناير 2025، في دولة الإمارات العربية المتحدة بمركز دبي التجاري العالمي.

ويستعرض المجلس خلال مشاركته برنامج التسجيل المركزي والتراخيص؛ الذي يهدف إلى ضمان مستوى جودة وسلامة المنتجات الطبية المتوفرة في الأسواق الخليجية، وبرنامج الشراء الموحد، الذي يهدف إلى تأمين الأدوية البشرية والمستلزمات والأجهزة الطبية، إضافة إلى المستحضرات البيطرية وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات، واستعراض برنامج “نشرتك”، الذي يربط المرضى بمقدمي الرعاية الصحية عبر معلومات دوائية محدثة يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code)؛ كما يهدف إلى تعزيز وتحسين الرعاية الصحية، مما يسهم في بناء وعي صحي شامل ومواكب للتقنيات المتقدمة لدى المجتمعات الخليجية.

وتأتي مشاركة المجلس تجسيدًا لإيمانه بأهمية المعرض وما يتيحه من فرص لتبادل الخبرات مع الشركات العالمية والخبراء والمختصين في المجال الصحي، ويوفر منصة مثالية لتحسين معايير الرعاية الصحية العالمية من خلال تبادل المعرفة والخبرات.

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