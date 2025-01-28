شكرا لقرائتكم خبر عن أهمية وجود فترة زمنية بين الغداء والعشاء.. تحسين الهضم والنوم والان مع تفاصيل الخبر

اتباع نظام غذائي صحي واتباع روتين مكثف ليسا المعيارين الوحيدين للحفاظ على صحة جيدة، فهناك عامل رئيسى يلعب دورًا كبيرًا فى صحتك العامة، لكن غالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد وهو توقيت وجباتك.

يحتاج جسم الإنسان أيضًا إلى الانضباط ليكون بصحة جيدة، وهذا يجعل الفواصل الزمنية التى تتناول فيها وجباتك مهمة بنفس القدر مهمة.

ووفقا لموقع news 18 تساعد الفجوة المثالية بين الغداء والعشاء على الهضم السليم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل والنوم الجيد، كما تمنعك من الإفراط فى تناول الطعام، وتوازن مستويات السكر فى الدم.

ما فوائد وجود فجوة مثالية بين الغداء والعشاء؟

فيما يلى نعرض فوائد يمكن أن تعود على جسمك من وجود فجوة زمنية بين الغداء والعشاء..

تحسين الهضم

من الفوائد الأساسية لجدولة وجباتك في الوقت المناسب أنها يمكن أن تساعد في تحسين عملية الهضم، يحتاج جسم الإنسان عادة إلى ثلاث إلى أربع ساعات لهضم وجبة الطعام، قد تؤدي الفجوة القصيرة إلى الإفراط في تناول الطعام بينما قد تؤدي الفجوة الطويلة إلى الحموضة، وبالتالي يُنصح بإعداد روتين مناسب لضمان تناول الغداء والعشاء اليومي في الأوقات المناسبة.

الحفاظ على الطاقة

يحتاج جسم الإنسان إلى الطاقة لأداء المهام اليومية، ويستمد الجسم الطاقة من الطعام الذي يتناوله، ويمكن أن يساعد وجود فجوة ثابتة بين الغداء والعشاء في الحفاظ على مستويات الطاقة الكافية، وسيساعدك هذا على أداء مهامك بكفاءة، دون التسبب في التوتر.

إدارة الوزن

تناول الطعام في الوقت المناسب يلعب أيضًا دورًا كبيرًا في وزنك الإجمالي، إن تناول وجباتك على فترات منتظمة يمكن أن يساعد في إشباع الجوع دون التسبب في الإفراط في تناول الطعام، قد يؤدي اختلال التوازن إلى فقدان الوزن المفرط أو اكتسابه.

نوم أفضل

تؤثر الوجبات اليومية أيضًا على نومك، قد تساهم مواعيد تناول الطعام وعادات الأكل المتوازنة في الحصول على نوم أفضل، في حين أن تناول الطعام في غير وقته قد يسبب عسر الهضم أثناء الليل، مما قد يؤثر بشدة على جودة نومك.

كيف تحدد الوقت المناسب للغداء والعشاء؟

قد يختلف روتين الغداء العشاء المثالي من فرد إلى آخر، اعتمادًا على جدول عملهم، يجب على الأشخاص الذين يعملون في وظائف تقليدية من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً أن يأخذوا في الاعتبار تناول الغداء بين الساعة 12 ظهرًا و1 ظهرًا.

يجب أن تتبع وجبة بعد الظهر فترة راحة تتراوح من 5 إلى 6 ساعات للهضم الأمثل، هذا يعني أن وقت العشاء المثالي يجب أن يكون في أي وقت بين الساعة 6 مساءً و7 مساءً.

لا ينطبق هذا الروتين على الرياضيين أو الأفراد النشطين، فيجب أن تكون الفجوات بين الوجبات أصغر لضمان حرق أجسامهم للسعرات الحرارية بشكل أسرع، قد يحتاج الأشخاص الذين تم تشخيصهم بحالات طبية أيضًا إلى وجبات أصغر حجمًا بشكل متكرر.

يجب على الأفراد المصابين بمرض السكر أو الارتجاع الحمضي التفكير في استشارة أخصائي الرعاية الصحية لتحديد مواعيد الوجبات المثالية.