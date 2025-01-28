شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات صحية.. قراءات ضغط الدم الطبيعية ومتى تلجأ للطبيب والان مع تفاصيل الخبر

يشير ضغط الدم إلى قوة دفع الدم في الجسم ضد الجدران الداخلية للأوعية الدموية، وخاصة الشرايين، في كل مرة ينقبض فيها القلب، يضخ الدم إلى الشرايين يتم التعبير عن قراءات ضغط الدم على اعتبار نسبة الضغط الانقباضي (ضغط الدم) إلى الضغط الانبساطي (نبض القلب) ويعتبر ضغط الدم الطبيعى 120/80 ملم زئبق.

مؤشرات ضغط الدم

ضغط الدم الطبيعي 120/80 ملم زئبق.

ضغط الدم مرتفع-طبيعي 130 /80 ملم زئبق.

ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى140 159 /90 99 ملم زئبق.

ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الثانية 160 / 100 ملم زئبق

كيفية قياس ضغط الدم في المنزل

وفقا لموقع "healthdirect " يمكنك قياس ضغط دمك في المنزل باستخدام جهاز قياس ضغط الدم الرقمي الذي يمكن شراؤه من معظم الصيدليات، اقرأ التعليمات بعناية.

تتضمن بعض النصائح التي ستساعدك على ضمان دقة قراءة ضغط الدم ما يلي:

الجلوس في وضع مريح.

ضع ذراعك اليسرى، مرفوعة إلى مستوى قلبك، على طاولة أو مكتب، واجلس ساكنًا.

لف سوار الشاشة بسلاسة وبشكل محكم حول الجزء العلوي من ذراعك العارية.

ماذا تفعل إذا كان ضغط دمك مرتفعًا

في أغلب الأحيان، لن تعاني من أي أعراض إلا إذا كان ضغط دمك مرتفعًا جدًا، إذا كان ضغط دمك مرتفعًا جدًا بشكل مستمر (على سبيل المثال، ضغط الدم الانقباضي >180 ملم زئبق)، فيجب عليك طلب العناية الطبية حتى لو كنت تشعر بتحسن.

يمكن أن يكون ضغط الدم غير المنضبط في هذا النطاق خطيرًا ويؤدي إلى عواقب وخيمة مثل السكتة الدماغية وفقدان الوعي وتلف الكلى والعينين والقلب.

إذا كان ضغط دمك مرتفعًا بشكل طفيف، فإن القيام بما يلي يمكن أن يساعد في السيطرة عليه:

ممارسة الرياضة بانتظام (هدفك هو ممارسة 150 دقيقة من النشاط المعتدل إلى القوي أسبوعيًا أو 30 دقيقة يوميًا)

تناول نظام غذائي متوازن.

خفض تناول الصوديوم.

زيادة تناولك للأطعمة الغنية بالألياف.

الحد من تناول الدهون.

فقدان الوزن (إذا لزم الأمر).

تقليل مستويات التوتر.

الإقلاع عن التدخين.