شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات داليا مصطفى.. هل يمكن أن تسبب الصدمات النفسية السكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة داليا مصطفى فى لقاء لها عن أن الخذلان والصدمات سبب رئيسى فى إصابتها بمرض السكر، وأنها تحصل الآن على 4 جرعات من الأنسولين يوميا.

وأظهرت دراسة جديدة وفقا لموقع time أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة معرضون لخطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2 بنسبة مضاعفة.

وحسب التقرير فعندما نكون تحت الضغط، نكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض، لكن النساء المصابات باضطراب ما بعد الصدمة يتعرضن لهذا النوع الشديد من الاستجابة للتوتر فى كثير من الأحيان.

ونظرت الدراسة الجديدة، التى نُشرت فى مجلة JAMA Psychiatry، فى 49739 امرأة شاركن فى دراسة صحة الممرضات الثانية لتقييم العلاقة بين أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ومرض السكر من النوع 2 على مدى 22 عامًا، ووجدوا أن النساء اللاتى يعانين من أكبر عدد من الأعراض لديهن ضعف خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2، وأن الارتباط زاد بناءً على عدد الأعراض التى عانت منها النساء.

وقد ربطت الأبحاث السابقة بين اضطراب ما بعد الصدمة وارتفاع مؤشر كتلة الجسم، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن الاستجابة المرتفعة للتوتر قد تؤدى إلى الرغبة الشديدة فى تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية وتؤدى إلى زيادة الوزن.

ويقول الباحثون إنه من الممكن أن يؤدى التوتر الشديد إلى تغييرات فى تنظيم الجهاز المناعى فى الجسم، وعلامات الالتهاب والهرمونات، وهو ما قد يساهم فى الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.