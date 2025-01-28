شكرا لقرائتكم خبر عن ملهاش علاقة بتاريخ الإنتاج.. أدوية شراب الأطفال تفسد بعد هذه المدة والان مع تفاصيل الخبر

هل تعلم أن شراب طفلك قد لا يكون آمنًا بعد أربعة أسابيع من فتحه، حتى لو كان تاريخ انتهاء الصلاحية يبدو جيدًا؟ حيث أوضح دكتور باوان ماندافيا، طبيب الأطفال، كيف يمكن أن يؤدى التعرض للهواء إلى التلوث وتقليل الفعالية والتأثير على جودة الشراب، مما قد يعرض صحة طفلك للخطر.

هل سبق لك أن احتفظت بزجاجة شراب لطفلك، معتقدًا أنه من الجيد تمامًا استخدامها طالما أنها ضمن تاريخ انتهاء الصلاحية؟ وأكد الأطباء والخبراء أن الاحتفاظ بأدوية طفلك بعد فتحها خطأ شائع يرتكبه العديد من الآباء مع أدوية أطفالهم السائلة، بحسب موقع تايمز ناو.

وحذر الآباء من أنه يجب استخدام زجاجة الشراب بعد فتحها فى غضون أربعة أسابيع، حتى لو كان تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع بعيدًا.

وقال الأطباء إنه لا يجب استخدام الشراب بعد فتحه لأكثر من 4 أسابيع، وفى حين أن تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع قد لا يزال على بعد أشهر أو حتى سنوات، أكد أطباء الأطفال أنه بمجرد تعرض الشراب للهواء، يصبح عرضة للتلوث، وهذا صحيح حتى لو بدت الزجاجة طبيعية تمامًا.

لماذا يحدث هذا؟

هناك ثلاثة أسباب رئيسية لعدم استخدام الشراب لمدة تزيد عن أربعة أسابيع من فتحه..

1. خطر التلوث

يمكن أن تتلوث الأدوية السائلة بالبكتيريا أو العفن عند تعرضها للهواء، ويمكن أن يحدث هذا حتى إذا كانت الزجاجة مغلقة بإحكام بعد الاستخدام، ويمكن أن يؤدى تناول الشراب الملوث إلى إصابة الأطفال بأمراض، خاصة أولئك الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة.

2. فعالية المواد الحافظة

تفقد المواد الحافظة الموجودة فى الشراب فعاليتها بمرور الوقت بمجرد فتح الزجاجة، وبدون وجود مواد حافظة كافية، يصبح الدواء أكثر عرضة لنمو الميكروبات، مما يجعله غير آمن.

3. تدهور الجودة

بمرور الوقت قد تتدهور جودة الشراب، ما يؤدى إلى تغيرات فى مذاقه أو قوامه أو لونه، وقد يؤدى هذا التدهور إلى جعل الدواء غير مستساغ للأطفال وحتى التأثير على فاعليته، مما قد يقلل من فعاليته فى علاج الحالة المقصودة.

ما ينبغى على الآباء فعله؟

لتجنب هذه المخاطر يوصى الأطباء باتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة..

- حدد تاريخ فتح علبة الدواء.. عندما تفتح زجاجة الشراب، اكتب التاريخ عليها لتتبع المدة التى كانت فيها قيد الاستخدام.

- تخلص من العبوة بعد أربعة أسابيع.. حتى لو تبقى فيها شراب، تخلصى من الزجاجة بعد أربعة أسابيع من فتحها لضمان سلامة طفلك.

- اتبع تعليمات التخزين.. قم دائمًا بتخزين الشراب وفقًا للتعليمات الموجودة على الملصق، تتطلب معظمها التخزين في مكان بارد وجاف أو حتى في الثلاجة.

- استشر طبيبك أو الصيدلي.. إذا كنت غير متأكد من سلامة الدواء أو المدة التي يمكن استخدامها بعد فتحه، فاطلب المشورة من المتخصصين.

نصائح الخبراء للآباء والأمهات

الآباء غالبًا ما يتجاهلون حقيقة أن الأدوية لها إرشادات سلامة مختلفة بمجرد فتحها، لذا من الضرورى اتباع هذه الإرشادات لحماية صحة طفلك، لا تفترض أن الشراب آمن للاستخدام لمجرد أنه يبدو جيدًا التغييرات غير المرئية هي ما قد يجعله ضارًا.

في حين أن الشراب يعد أداة فعالة لعلاج الأمراض، فإن إهمال إرشادات الاستخدام الصحيحة قد يسبب ضررًا أكثر من نفعه.