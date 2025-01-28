اضطراب الأكل الانتقائي ومتى يصبح خطرًا على طفلك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2025 11:57 صباحاً - تعد صعوبة الأكل عند الأطفال مشكلة شائعة يواجهها العديد من الآباء، وتظهر عادة في مرحلة الطفولة، ويمكن أن تكون صعبة ومربكة للوالدين، فغالبًا ما يُظهر الأطفال عادات أكل انتقائية، حيث يرفضون بعض الأطعمة ويظهرون تفضيلات قوية لأطعمة أخرى، وهو ما يسمي باضطراب الأكل الانتقائي، لذا يساعد فهم الآباء للأسباب الأساسية وتنفيذ الاستراتيجيات الفعالة في مساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة في حياة الطفل بشكل أكثر فعالية.

إليك وفقًا لموقع "هيلث" ما هو اضطراب الأكل الانتقائي عند الأطفال أسبابه وكيفية التعامل مع الطفل ومتى يشكل خطرًا على طفلك.

ما هو اضطراب الأكل الانتقائي عند الأطفال؟

يصاب بعض الأطفال باضطراب الأكل الانتقائي - الصورة من موقع Freepik

اضطراب الأكل الانتقائي، يصف مجموعة متنوعة من السلوكيات لدى الأطفال المتعلقة بالطعام ويتضمن هذا عادةً ما يلي:

تناول الطفل لمجموعة محدودة فقط من الأطعمة ورفض استمرار تجربة أي أطعمة خارج هذا النطاق.

تفضيل الطفل لقوام أو طعم أو نوع معين من الأطعمة، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بكراهية الأطعمة ذات الملمس أو الطعم المختلف.

مقاومة الطفل للأطعمة الجديدة أو التغييرات في إعداد الطعام، وغالبًا ما يصاحبها ميل إلى رفض الأطعمة غير المألوفة تمامًا.

على الرغم من أن العديد من الأطفال يمرون بمراحل اضطرابات الأكل الانتقائي، إلا أنه من المهم تعلم كيفية التمييز بين اضطراب الأكل الانتقائي واضطرابات الأكل الأكثر خطورة والتي قد تتطلب المزيد من التدخل.

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أسباب اضطراب الأكل الانتقائي عند الأطفال

يمكن أن يكون سبب اضطراب الأكل الانتقائي لدى الأطفال عوامل مختلفة:

مرحلة النمو : غالبًا ما يكون الأطفال الصغار حذرين تجاه التجارب الجديدة، بما في ذلك الأطعمة الجديدة والتي يعتبرها الطفل لها أضرار محتملة.

: غالبًا ما يكون الأطفال الصغار حذرين تجاه التجارب الجديدة، بما في ذلك الأطعمة الجديدة والتي يعتبرها الطفل لها أضرار محتملة. الحساسية : يكون بعض الأطفال أكثر حساسية تجاه ملمس أو طعم أو رائحة بعض الأطعمة، مما يجعلهم أكثر انتقائية في اختيار الأطعمة.

: يكون بعض الأطفال أكثر حساسية تجاه ملمس أو طعم أو رائحة بعض الأطعمة، مما يجعلهم أكثر انتقائية في اختيار الأطعمة. تأثير الوالدين : يمكن للأطفال أن يصمموا سلوكهم الغذائي وفقًا لعادات والديهم. إذا كان الآباء انتقائيين في تناول الطعام أو أظهروا كراهية شديدة لبعض الأطعمة، فقد يتبنى الأطفال نفس السلوك.

: يمكن للأطفال أن يصمموا سلوكهم الغذائي وفقًا لعادات والديهم. إذا كان الآباء انتقائيين في تناول الطعام أو أظهروا كراهية شديدة لبعض الأطعمة، فقد يتبنى الأطفال نفس السلوك. العوامل السلوكية والنفسية : يمكن أن يعكس تناول الطعام المتطلب في بعض الأحيان مشاكل سلوكية أو نفسية أوسع، مثل استخدام تفضيلات الطعام لتأكيد السيطرة أو الاستقلال. ويمكن أن يشمل أيضًا الحساسية لبعض أنواع الطعام أن يكون لدى الطفل رد فعل قوي تجاه الجوانب الحسية للطعام، بما في ذلك طعمه أو ملمسه أو رائحته أو مظهره.

: يمكن أن يعكس تناول الطعام المتطلب في بعض الأحيان مشاكل سلوكية أو نفسية أوسع، مثل استخدام تفضيلات الطعام لتأكيد السيطرة أو الاستقلال. ويمكن أن يشمل أيضًا الحساسية لبعض أنواع الطعام أن يكون لدى الطفل رد فعل قوي تجاه الجوانب الحسية للطعام، بما في ذلك طعمه أو ملمسه أو رائحته أو مظهره. المشاكل الطبية: في بعض الحالات، قد يكون تناول الطعام المتطلب مرتبطًا بمشكلة طبية، مثل حساسية الطعام، أو مشكلة في الجهاز الهضمي، أو حساسية الطعام. على سبيل المثال، يمكن أن تسبب مشاكل الجهاز الهضمي مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، أو متلازمة القولون العصبي (IBS)، أو مرض الاضطرابات الهضمية، أو عدم تحمل اللاكتوز، عدم الراحة أو الألم عند تناول الطعام، مما قد يؤدي إلى سلوك الأكل الانتقائي. إذا كان السلوك يؤثر سلبًا على النمو، أو إذا كان الأكل المتطلب شديدًا أو مستمرًا، فمن المهم الكشف على الطفل لاستبعاد أي مرض لدى الطفل.

استراتيجيات التعامل مع اضطراب الأكل الانتقائي عند الاطفال

إشراك الأطفال في الطهي يزيد من اهتمامهم بالطعام- الصورة من موقع Freepik

غالبًا ما يكون اضطراب الأكل الانتقائي جزءًا طبيعيًا من نمو الطفل، ولكن هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد الآباء في التعامل مع الأمر بشكل أكثر فعالية:

أطعمة متنوعة: تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة والنكهات يمكن أن يساعد الأطفال على تطوير ذوقهم لأنواع مختلفة من الأطباق ويجب تقديم الأطعمة الجديدة إلى جانب الأطعمة المألوفة لتشجيع الطفل على القبول التدريجي لبعض الأطعمة.

تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة والنكهات يمكن أن يساعد الأطفال على تطوير ذوقهم لأنواع مختلفة من الأطباق ويجب تقديم الأطعمة الجديدة إلى جانب الأطعمة المألوفة لتشجيع الطفل على القبول التدريجي لبعض الأطعمة. وقت ممتع : جعل أوقات الوجبات ممتعة يمكن أن يساعد في تقليل التوتر المرتبط بالطعام

: جعل أوقات الوجبات ممتعة يمكن أن يساعد في تقليل التوتر المرتبط بالطعام إعداد الطعام : إشراك الأطفال في الطهي وإعداد الطعام يمكن أن يزيد من اهتمامهم بتجربة الأطعمة الجديدة كما أن السماح لهم بالمساعدة في المهام المناسبة لعمرهم .

: إشراك الأطفال في الطهي وإعداد الطعام يمكن أن يزيد من اهتمامهم بتجربة الأطعمة الجديدة كما أن السماح لهم بالمساعدة في المهام المناسبة لعمرهم . تحلي بالصبر : الاستمرار في تقديم أطعمة جديدة دون إجبارهم يمكن أن يساعد الأطفال على أن يصبحوا أكثر انفتاحًا على تنوع تفضيلاتهم الغذائية بمرور الوقت.

: الاستمرار في تقديم أطعمة جديدة دون إجبارهم يمكن أن يساعد الأطفال على أن يصبحوا أكثر انفتاحًا على تنوع تفضيلاتهم الغذائية بمرور الوقت. كوني قدوة : غالبًا ما يقلد الأطفال سلوك البالغين ومن خلال إظهار عادات الأكل الصحية وإظهار الحماس لمجموعة متنوعة من الأطعمة، يمكن للوالدين تشجيع أطفالهم على تقليدهم.

: غالبًا ما يقلد الأطفال سلوك البالغين ومن خلال إظهار عادات الأكل الصحية وإظهار الحماس لمجموعة متنوعة من الأطعمة، يمكن للوالدين تشجيع أطفالهم على تقليدهم. احترام تفضيلات الطفل: من المهم أيضًا احترام التفضيلات الفردية للطفل. إن إجبار الأطفال على تناول الأطعمة التي لا يحبونها يمكن أن يؤدي إلى مزيد من المقاومة والقلق حول أوقات الوجبات.

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متى يجب الذهاب إلى الطبيب؟

في حين أن اضطراب الأكل الانتقائي أمر شائع في مرحلة الطفولة، إلا أن هناك بعض الحالات التي تتطلب المساعدة المتخصصة. وتشمل هذه الحالات:

سوء التغذية : إذا أدت صعوبة تناول الطعام لدى الطفل إلى نقص العناصر الغذائية الأساسية، فقد تكون هناك حاجة إلى مشورة الطبيب لضمان حصوله على تغذية متوازنة.

: إذا أدت صعوبة تناول الطعام لدى الطفل إلى نقص العناصر الغذائية الأساسية، فقد تكون هناك حاجة إلى مشورة الطبيب لضمان حصوله على تغذية متوازنة. الرفض الشديد للطعام : إذا كان الطفل يرفض جميع الأطعمة تقريبًا، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة أكثر خطورة تتطلب الاهتمام.

: إذا كان الطفل يرفض جميع الأطعمة تقريبًا، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة أكثر خطورة تتطلب الاهتمام. المشاكل السلوكية: إذا كنت تشكين في أن تناول طفلك يعاني من مشكلة سلوكية تؤثر سلبًا على نموه، فيجب استشارة طبيب الأطفال.

في حين أنه يمكن التغلب على اضطراب الأكل الانتقائي بشكل عام مع الوقت والصبر، ويعد من المهم استشارة طبيب الأطفال للحصول على التوجيه والدعم من خلال تقييم صحة طفلك ونموه بشكل عام، وإذا لزم الأمر، إحالته إلى طبيب نفساني أو اختصاصي تغذية لمزيد من التقييم والعلاج.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.