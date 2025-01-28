ما هو أفضل وقت لتناول الأرز لإنقاص الوزن؟

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يعد الأرز من بين الأطعمة الأكثر استهلاكًا في جميع أنحاء العالم، وهو معروف بنكهته ومذاقه وقيمته الغذائية، ومع ذلك، على الرغم من كونه طعامًا مريحًا، غالبًا ما ينتهي به الأمر في قائمة الأطعمة التي يمتنع عن تناولها بالنسبة لأولئك الذين يركزون على إنقاص الوزن أو التحكم في نسبة السكر في الدم، بحسب موقع "تايمز ناو"، في هذا التقرير نتعرف على أفضل وقت لتناول الأرز لإنقاص الوزن.

متى يجب أن تأكل الأرز؟

وفقًا لخبراء التغذية، على الرغم من أنه يمكنك تناول الأرز في أي وقت، فإن الغداء هو أفضل وقت لتناوله لأن فيتامينات ب الموجودة في الأرز الكامل تدعم وظائف المخ.

نظرًا لأن الأرز يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، فهو خيار جيد لفقدان الوزن ولكنه أيضًا يبقيك ممتلئًا.

بحسب الدراسات الأرز الأبيض يتم استهلاكه في كثير من الأحيان - على الرغم من أنه يحتوي على عدد أقل من العناصر الغذائية والألياف من الأرز البني أو الأحمر.

قد يشكل الاستخدام المتكرر للأرز الأبيض خطرًا على مستويات السكر في الدم، خاصة لدى أولئك المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري.

نظرًا لأن الأرز البني والأرز الأحمر من الحبوب الكاملة، فهما غنيان بالألياف والفيتامينات والمعادن، ما يجعلهما خيارين أفضل عند تناولهما بانتظام.

ومع ذلك، يقول الخبراء إنه يجب تجنب تناول الأرز على العشاء لأنه يتم هضمه بسهولة وقد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

كما أن تناول الأرز في الليل لا يسمح لجسمك بامتصاص التغذية، وقد تشعر بنوبات الجوع في صباح اليوم التالي لأن جسمك يدخل في وضع المجاعة.

كيف يمكنك جعل الأرز مناسبًا لفقدان الوزن؟

على الرغم من أن الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن إنقاص الوزن قد يتجنبون الأرز بسبب محتواه العالي من النشا، يقول الخبراء أنه ليس عليك التخلي عنه تمامًا، بدلاً من ذلك، اتبع هذه النصائح البسيطة لجعل الأرز جزءًا من خطة إنقاص الوزن الخاصة بك:

التحكم في كمية الأرز

التحكم في كمية الأرز هو وسيلة مهمة لفقدان الوزن بشكل فعال، تأكد من الالتزام بكوب واحد فقط من الأرز المطبوخ يوميًا. إنها أسهل طريقة للاستمتاع بالطعام دون الإفراط في تناوله.

اختر طريقة الطهي الصحيحة

تأكد من تناول الأرز المسلوق أو المطهو على البخار وتجنب قليها. للحصول على نقاط إضافية، قم بتصفية النشا عن طريق طهي الأرز في الكثير من الماء.

تناول طبقًا متوازنًا

تأكد من ملء طبقك بحصص متساوية من الخضروات والعدس والسلطة. وفقًا للخبراء، فإن الوجبة المتوازنة مغذية وتبقيك أيضًا ممتلئًا لفترة أطول.

أضف الألياف والبروتين

تأكد من إضافة الخضروات الغنية بالألياف والبروتين الخالي من الدهون مثل الجبن أو البيض أو التوفو مع حصة الأرز. سيبقيك هذا تشعر بالشبع والامتلاء لفترة أطول، ويتجنب تناول الوجبات الخفيفة غير المدروسة لاحقًا.