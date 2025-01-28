شكرا لقرائتكم خبر عن الألياف ومكملاتها لعلاج الإمساك.. اعرف الفوائد والان مع تفاصيل الخبر

الإمساك من الأعراض المزعجة التي تسبب الكثير من الألم وأوجاع البطن والتقلصات، فضلا عن الشعور بمشكلة عند الإخراج، وقد يمتد لأيام، هذا التيبس في البراز لا بد له من علاجات طبيعية ونمط غذائى وحياتى مختلف.

وأوضح تقرير نُشر في موقع هبلث هارفارد الطبي، أن الإمساك البسيط يمكن التخلص منه بسهولة في المنزل من خلال تعديلات بسيطة على نمط الحياة، وطبيعة النظام الغذاى والترطيب والملينات، الطبيعية والدوائية المسموحة.

الألياف لعلاج الإمساك

الألياف الغذائية المتواجدة في الطعام الصحى، هي السبيل الحقيقى للتخلص من الإمساك وتيبس البراز، لأن الألياف تعمل على زيادة حركية المعدة وتحسين الهضم والإخراج، تعمل على تحسين حركة الإنزيمات الهاضمة وتنشيط الأمعاء، ويجب أن يحصل البالغون على ما يعادل 34 جراما من الألياف يوميا.

توجد الألياف الصحية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان في الكثير من الأطعمة الصحية والتي من بينها:

الشعير بأنواعه وأشكاله

المكسرات الصحية خاصة الفول السودانى

بذور صحية

الفول

الشوفان

العدس بأنواعه

البازلاء الصحية

بعض الفواكة الصحية مثل التفاح والبرتقال والفراولة وغيرها

الخضراوات الصحية خاصة الورقية منها مثل الخس والبقدونس والجرجير وغيرها

عصائر الخضراوات الصحية

الحساء الغنى بالخضراوات والنشويات والذى يعزز الهضم

مكملات الألياف

قد يحتاج البعض ممن يعانون من مشكلات الإمساك، إلى المزيد من الألياف التي تحسن من الهضم والإخراج، وذلك للحصول على حصة يومية مناسبة تقضى على الإمساك، لذا يمكن اللجوء – تحت إشراف طبى- لبعض المكملات الغنية بالألياف التي تعالج المشكلة، والتي من بينها التي تحتوى على مادة فعالة باسم السيتروسيل، ولكن يجب أن تؤخذ وفقا لرؤية المختص وحده ووفقا لكل حالة قائمة بذاتها.