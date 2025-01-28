شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تؤكد أن معدتك حساسة.. وسبل الوقاية من مشكلاتها والان مع تفاصيل الخبر

الجميع يشعر بتعب في معدته بين الحين والآخر، ولكن الجزم بأن المعدة حساسة، أمر يحتاج لتشخيص وأعراض معروفة وظاهرة، فهل تشعر بتوعك فى معدتك بين الحين والآخر؟ هل يمكن أن تكون حساسية معدة؟

علامات المعدة الحساسة

ويجيب تقرير نشر في موقع فيرى ويل هيلث الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، أن المعدة الحساسة تظهر على الشخص كثيرًا من الأعراض والعلامات والتي من بينها:

حرقة شديدة في المعدة بين الحين والآخر

القيء والرغبة في التقيؤ كثيرًا

ألم خفيف وغير مشتد في البطن

انتفاخ في البطن ملحوظ

عسر فى الهضم

إسهال في بعض الحالات

الغازات الكثيرة والمتكررة

إمساك تختلف شدته من حالة لأخرى

ارتجاع الحمض المريئي مما يسبب ازعاج لصاحبه خاصة عند النوم

أعراض حادة لا يصح السكوت عنها ولابد من زيارة المختص منها:

البراز الدموي

الحكة والهرش

الإسهال الشديد

ارتفاع درجة حرارة الجسم او الحمى

قد تكون هذه الأعراض ناتجة عن رد فعل تحسسي، أو الإصابة بحالة تسمم غذائي على سبيل المثال.

تهدئة المعدة الحساسية

يمكن بالالتزام ببعض النصائح تهدئة المعدة الحساسية منها: