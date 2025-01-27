شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعشاب من مطبخك تخفف عدوى والتهابات الجهاز التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

يعد تحسين صحة الجهاز التنفسي أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، خاصة في فصل الشتاء، حيث تنتشر عدوى الجهاز التنفسى من نزلات البرد والأنفلونزا وغير من الأمراض الموسمية، وبينما تلعب الأدوية والعلاجات دورًا حيويًا في إدارة حالات الجهاز التنفسي، فإن دمج بعض التوابل والأعشاب من مطبخك في نظامك الغذائي يمكن أن يوفر أيضًا دعمًا طبيعيًا لتعزيز صحة الجهاز التنفسى والرئتين، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 أعشاب وتوابل من مطبخك معروفة بفوائدها لتعزيز صحة التنفس وعمل الرئتين:

الكركم

الكركم هو نوع من التوابل ذات اللون الأصفر الزاهي يستخدم عادة في الطهى وكذل يدخل كمكون أساسى في العديد من المشروبات لعلاج العديد من الحالات الصحية، ويحتوي الكركم على مركب الكركمين النشط وله خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وتساعد هذه الخصائص على تقليل الالتهاب في مجرى الهواء، مما يجعل التنفس أسهل، كما يدعم الكركم جهاز المناعة، وهو أمر ضرورى لمكافحة التهابات الجهاز التنفسي.

الزنجبيل

الزنجبيل هو نوع آخر من التوابل له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، فهو يحتوى على مركبات مثل جينجيرول وشوجول التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الجهاز التنفسي مثل السعال والاحتقان، كما يعمل الزنجبيل كطارد طبيعي للبلغم، مما يساعد على تخفيف المخاط وتسهيل التنفس، ويمكن أن يوفر تناول الزنجبيل كمشروب أو إضافة الزنجبيل الطازج إلى الوجبات العديد من الفوائد للجهاز التنفسى.

الثوم

يستخدم الثوم منذ قرون لخصائصه الطبية، بما في ذلك قدرته على دعم صحة الجهاز التنفسي، فهو يحتوى على مركبات الكبريت مثل الأليسين، التي لها خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، ويمكن أن يساعد تناول الثوم بانتظام فى منع التهابات الجهاز التنفسي وتقليل شدة الأعراض المرتبطة به، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الثوم في تخفيف المخاط، مما يسهل طرده من الرئتين.

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مركب الكابسيسين، وهو مركب معروف بخواصه المسكنة للألم، وبالنسبة لتعزيز صحة الجهاز التنفسي، يعمل الكابسيسين كمزيل طبيعي للاحتقان من خلال المساعدة في تخفيف المخاط وإزالة الاحتقان في مجرى الهواء، كما يتمتع الفلفل الحار بخصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي، ويمكن أن يؤدي إضافة قليل من الفلفل الحار إلى الشوربات إلى تخفيف آلام الجهاز التنفسي.

الزعتر

الزعتر عشب عطري يحتوى على مركبات مثل الكارفاكرول وحمض الروزمارينيك، والتي لها خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، وقد تمت دراسة زيت الزعتر على وجه الخصوص لقدرته على مكافحة التهابات الجهاز التنفسي، بما في ذلك تلك التي تسببها البكتيريا والفيروسات، وقد يساعد إضافة الزعتر المجفف أو الطازج إلى الأطباق أو استخدام زيت الزعتر في العلاج بالروائح في دعم صحة الجهاز التنفسي.