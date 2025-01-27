مستشفى الأسياح العام يقدم خدماته لأكثر من 85 ألف مستفيد في عام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدَّم مستشفى الأسياح العام عضو تجمع القصيم الصحي خدماته الصحية لـ 85,851 مراجعًا خلال عام 2024.

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن الإحصائيات أظهرت أن قسم العيادات الخارجية استقبل 29,145 مراجعًا في تخصصات متعددة مثل: الباطنية، والأطفال، والنساء والولادة، والجراحة، إضافة إلى خدمات الطبيب الزائر، أما قسم الطوارئ والإسعاف، فقد استقبل 56,706 حالات، منها 191 حالة حوادث مرورية، مُقدّمًا الرعاية على مدار الساعة، لافتًا إلى أن المستشفى تمكَّن من إجراء 141,389 فحصًا مخبريًا، و31,127 فحصًا إشعاعيًا باستخدام أحدث التقنيات، فيما سجَّل قسم التأهيل الطبي 14,113 جلسة علاج طبيعي، و2,453 جلسة غسيل كلوي ضمن بيئة آمنة.

وأفاد التجمع أن قسم الرعاية الصيدلية صرف 25,995 وصفة دوائية، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية 958 شخصًا بـ 3,332 زيارة منزلية، كما استفاد 276 مريضًا من خدمة الطبيب الزائر التي نُفذت بواقع 4 زيارات شهرية.

وسُجلت أعداد المستفيدين من خدمات أقسام التنويم في المستشفى ما يزيد عن 2380 حالة، تنوّعت بين أقسام العناية المركزة، الأطفال، والنساء والولادة، والأقسام العلاجية العامة، مع تسجيل 260 حالة ولادة و 352 عملية جراحية خلال العام.

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