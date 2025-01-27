وفد من منظمة الصحة العالمية يطلع على برنامج المُدن الصحية بالمدينة المنورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبلت رئيسة جامعة طيبة، رئيسة اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج المدن الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد اليوم، وفدًا من منظمة الصحة العالمية؛ وذلك لتجديد اعتماد المدينة المنورة مدينة صحية بعد استيفاء جميع معايير وممارسات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالمدن الصحية.

ورحبت الدكتورة الرشيد لبرنامج المدن الصحية بمنطقة المدينة المنورة بالوفد مثمنة الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم، وبخاصة برنامج المدن الصحية وأثره العائد على الدول من الجوانب الصحية والاجتماعية والبيئة الصحية الشمولية للإنسان.

من جانبه، وأوضح نائب رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز المرواني, أن البرنامج يهدف إلى تحسين الوضع الصحي لسكان المدن، وخاصة في الخليج 365 التي تتطلب المزيد من الاحتياجات الأساسية، مع إعطاء الأولوية لتطوير الخدمات الصحية والبيئية والاجتماعية في المدن، ودعم ومشاركة المجتمع في معالجة مشاكله، وإعداد الأنشطة والمشروعات الصحية والبيئية وتنفيذها، ودعم وتعزيز جهود التصدّي للمشاكل الصحية والبيئية بالمدن بالتعاون بين كافة أفراد المجتمع.

وخلال الزيارة، شاهد الوفد عرضًا مرئيًا مقدمًا من اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج المدن الصحية في المدينة المنورة تضمن رؤية ورسالة البرنامج ونبذة عن الاعتماد الأول وتوصيات فريق منظمة الصحة العالمية في الاعتماد السابق.

كما اطلع الوفد على مراحل العمل وهيكل فريق العمل وركائز استيفاء المعايير من قبل اللجنة الإشرافية العليا وفرق المعايير الفرعية، وكذلك تم استعراض أبرز إنجازات اللجنة وفق مراحل العمل المعتمدة ونقاط القوة في رحلة تجديد الاعتماد.

وزار وفد منظمة الصحة العالمية معرض المدن الصحية المصاحب والذي احتضن أكثر من 40 جهة مشاركة؛ ويهدف إلى إبراز الجهود والتكامل بين القطاعات في استيفاء معايير وممارسات الاعتماد، حيث سلط المعرض الضوء على الشراكات الناجحة بين القطاع العام الخاص والجمعيات غير الربحية، وعرض الإنجازات والابتكارات وذلك من خلال التركيز على قصص النجاح التي تحققت في إطار معايير المدن الصحية مع استعراض الإحصائيات ونتائج المشاريع خلال السنوات الـ 3 الماضية، والتأكيد على الاستدامة والأعمال التطوعية وذلك من خلال إبراز أثر المبادرات على المدى الطويل وخطط استدامة المشاريع وتسليط الضوء على الجهود التطوعية ودورها في تعزيز الصحة العامة، وكذلك أفضل الممارسات في البرامج الوقائية والابتكارات التي تعزز رفاهية المجتمع وتحسن جودة الحياة.

يُذكر أن برنامج المدن الصحية في المدينة المنورة هو جزء من مبادرة أوسع تم الاعتراف بها ودعمها من قبل منظمة الصحة العالمية؛ ويهدف إلى تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة للسكان من خلال تطبيق معايير صحية شاملة تشمل مختلف جوانب الحياة اليومية والبيئة المحيطة وتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين جامعة طيبة وإمارة المنطقة، مع مشاركة واسعة من الوزارات والهيئات والمديريات وقطاعات أخرى مثل الأمن الصحة، التعليم والخدمات البلدية والجمعيات الخيرية.

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