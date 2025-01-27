وكـيل إمارة الجوف يدشّن برنامج الحدّ من الوفيات الناتجة عن الأمراض غير المعدية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان, برنامج “الحدّ من الوفيات الناتجة عن الأمراض غير المعدية – مشروع٣٢٤”, في مبنى الإمارة الذي ينظمه تجمع الجوف الصحي بالتعاون مع إدارة مركز المبادرات التنموية في الإمارة ، وتستهدف جميع الدوائر الحكومية بالمنطقة.

وقام فريق من تجمع الجوف الصحي بالتعاون والتنسيق مع مركز المبادرات التنموية في إمارة الجوف بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع الحدّ من الوفيات الناتجة عن الأمراض غير المعدية (مشروع٣٢٤), التي تستهدف فحص جميع المستفيدين في المنطقة في أماكن عملهم بداية من منسوبي إمارة الجوف.

وأوضح التجمع أن هذه المبادرة تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ومكافحتها مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، وتعزيز نمط الحياة الصحي مثل الإقلاع عن التدخين.

يذكر أنّ مشروع ٣٢٤ في الجوف انطلق أواخر عام ٢٠٢٤ في مرحلته الأولى والتي كانت تستهدف المستفيدين في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ويسعى تجمع الجوف الصحي لوضع إستراتيجية رصينة للتحقق من تنفيذ خطة الهيئة وتحقيق المستهدفات المطلوبة والرفع بالتقارير بشكل شهري للوصول للمستهدف النهائي بحلول عام 2030 بمشيئة الله تعالى.

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