شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح ذهبية لنحافة الوجه من غير عمليات تجميل والان مع تفاصيل الخبر

قد يساعد اتباع نظام غذائي متوازن وتمارين القلب بانتظام في تقليل الدهون في الوجه والخدين، ويمكن أن تساعد بعض تمارين الوجه أيضًا في تقوية عضلات الوجه، فإذا كنت ترغب في فقدان بعض الدهون من خديك أو رقبتك أو ذقنك، فأنت لست وحدك، حيث تزعم العديد من أحزمة وأجهزة التنحيف الموجودة في السوق أنها تعزز فقدان الدهون في الوجه، لكن الأبحاث الضئيلة تدعم هذه الادعاءات.

ويتطلب فقدان دهون الجسم عادةً إجراء تغييرات طويلة الأمد على نظامك الغذائي ونمط حياتك، ووفقًا لموقع healthline فيما يلى طرق فعالة لمساعدتك على فقدان الدهون غير المرغوب فيها في الوجه وجعل وجهك يبدو أنحف، إلى جانب بعض الاستراتيجيات للمساعدة في منع زيادة الدهون على المدى الطويل.

1. قم بتمارين الوجه

قد تساعد تمارين الوجه في تحسين مظهر الوجه، ومحاربة الشيخوخة، وتحسين قوة العضلات.

وجدت مراجعة بحثية أن تمارين الوجه قد تساعد في شد عضلات الوجه، وزيادة الامتلاء في الخدين، وتحسين تجديد شباب الوجه، قد تساهم هذه التأثيرات في الحصول على مظهر وجه أنحف.

قد تشمل بعض تمارين الوجه الشائعة ما يلي:

نفخ خديك ودفع الهواء من جانب إلى آخر

ضم شفتيك على الجانبين بالتناوب

الابتسام مع شد أسنانك لعدة ثوانٍ في كل مرة

2. أضف تمارين القلب إلى روتينك

تمارين القلب أو التمارين الهوائية هي أي نوع من النشاط البدني الذي يزيد من معدل ضربات القلب.

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) البالغين بالحصول على 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا من التمارين الهوائية متوسطة الشدة ويومين من تدريبات المقاومة.

تتضمن بعض الأمثلة الشائعة لتمارين القلب ما يلي:

الجري

الرقص

المشي

ركوب الدراجات

السباحة

3. اشرب المزيد من الماء

شرب الماء أمر بالغ الأهمية للصحة العامة وقد يلعب دورًا في فقدان دهون الوجه، استبدال المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية بالماء، كما أن شرب الماء قبل الوجبة يقلل من عدد السعرات الحرارية المستهلكة أثناء الوجبة، يمكن أن يساعدك تناول عدد أقل من السعرات الحرارية أثناء اليوم في الحفاظ على عجز السعرات الحرارية، وهو أمر أساسي لفقدان الوزن.

4. قلل من الكربوهيدرات المكررة

الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة، مثل البسكويت والمقرمشات والمعكرونة، هذه الأطعمة تسبب زيادة الوزن وزيادة تخزين الدهون، تتم معالجة الكربوهيدرات المكررة بشكل كبير، مما يجردها من العناصر الغذائية المفيدة ويترك القليل وراءه إلى جانب السكر والسعرات الحرارية.

قد يساعد استبدال الكربوهيدرات المكررة بالحبوب الكاملة في زيادة فقدان الوزن بشكل عام، مما قد يساعد أيضًا في فقدان الدهون في الوجه.

فكر في استبدال الكربوهيدرات المكررة بالحبوب الكاملة، مثل دقيق الشوفان والأرز البني والكينوا.

5. تقليل تناول الملح

يؤدي تناول كميات كبيرة من الملح إلى الانتفاخات التي تؤدي إلى انتفاخ الوجه وتورمه، كما يؤدي الصوديوم إلى احتباس الماء، لذا يجب عليك تقليل تناول الملح وتجنب الأطعمة المصنعة.

فكر في استبدال الأطعمة الجاهزة والوجبات الخفيفة اللذيذة واللحوم المصنعة بالأطعمة الكاملة للمساعدة في تقليل تناول الصوديوم وربما جعل وجهك يبدو أنحف.