شكرا لقرائتكم خبر عن حيلة غذائية بسيطة تحميك من الأمراض المزمنة وتعزز صحة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

يمكن لنظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والأطعمة النباتية الملونة أن يعزز الصحة البدنية والعقلية، فهو غني بمضادات الأكسدة والألياف والعناصر الغذائية الأساسية، ويدعم صحة الدماغ وتنظيم الحالة المزاجية والهضم، بحسب موقع تايمز ناو.

يوصي الخبراء باتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية، ولكن هناك لمسة حيوية واحدة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا - تناول "نظام غذائي متعدد الألوان" أو حمية قوس قزح الغذائية.

ما نظام قوس قزح الغذائي؟

يتضمن النظام الغذائي متعدد الألوان تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة - الأحمر والأصفر والأرجواني والأخضر والبرتقالي والمزيد. يقلل هذا النهج من الأطعمة الثقيلة مثل الكربوهيدرات الزائدة أو الجلوتين أو الدهون أو اللحوم التي يمكن أن تجهد الجسم بمرور الوقت. بدلاً من ذلك، ينصب التركيز على الخيارات النباتية المليئة بالعناصر الغذائية والغنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات والألياف.

يدعم هذا المزيج عملية الهضم بشكل أفضل، ويعزز المناعة، ويحسن الصحة العامة، بما في ذلك الوضوح العقلي وتنظيم الحالة المزاجية.

تناول هذا النظام الغذائي ضروري للصحة العقلية والصحة المثلى. توفر الأطعمة النباتية ذات الألوان المختلفة مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي تدعم وظائف المخ وتنظيم الحالة المزاجية".

إليك كيفية دمج قوس قزح في نظامك الغذائي اليومي والفوائد الصحية التي يجلبها كل لون:

1. الخضروات والفواكه الملونة

إن تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة يوفر الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية. تساعد هذه العناصر الغذائية على حماية خلايا المخ وتحسين الوظائف الإدراكية والحفاظ على الصحة العامة.

2. الخضروات الورقية

السبانخ والكرنب وغيرها من الخضروات الورقية غنية بحمض الفوليك، وهو عنصر غذائي ضروري لإنتاج النواقل العصبية واستقرار الحالة المزاجية. كما أن إضافة الخضروات إلى وجباتك يمكن أن يحسن مستويات الطاقة.

3. التوت

تحتوي التوت مثل التوت الأزرق والفراولة والتوت الأحمر على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة. تعمل هذه المركبات على حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي، مما يقلل من خطر اضطرابات المزاج ويعزز الوضوح العقلي.

4. الأطعمة البرتقالية والصفراء

البطاطا الحلوة والجزر والفلفل الحلو هي مصادر ممتازة لبيتا كاروتين وفيتامين سي، والتي تعمل على تعزيز صحة الدماغ وتقوية جهاز المناعة .

5. الأطعمة الأرجوانية

تحتوي الأطعمة ذات اللون الأرجواني مثل العنب والتوت الأسود والخوخ على الأنثوسيانين، الذي يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ويدعم الحماية العصبية.

6. الحبوب الكاملة

توفر الحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البني والقمح الكامل الطاقة المستدامة، كما تعمل على تحسين الحالة المزاجية والوظائف الإدراكية من خلال تثبيت مستويات السكر في الدم.

7. المكسرات والبذور

تناول وجبات خفيفة من اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان. فهي غنية بالدهون الصحية والألياف والعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز صحة الدماغ وتنظيم الحالة المزاجية.

8. البروتينات الخالية من الدهون

تناول مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الأسماك والدواجن والبقوليات والتوفو. توفر هذه الأطعمة الأحماض الأمينية، التي تشكل اللبنات الأساسية للناقلات العصبية التي تنظم الحالة المزاجية.

9. الأعشاب والتوابل

أضف الكركم والزنجبيل وإكليل الجبل والأعشاب والتوابل الأخرى إلى وجباتك. تحتوي هذه الأعشاب والتوابل على مركبات قوية ذات فوائد مضادة للالتهابات ومعززة للإدراك.

